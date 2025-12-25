フジテレビの正月特番『BABA抜き最弱王決定戦 2026新春SP』(1月3日の18時から21時30分まで)内の企画として、「絶景! 鉄道写真部」を放送。中島裕翔さん、徳永ゆうきさんら鉄道好きとカメラ好きがペアを組み、絶景の鉄道写真に挑む。

「撮り鉄」の徳永ゆうきさん、カメラ愛好家の中島裕翔さんがペアを組み、嵐電を撮影 (C)フジテレビ

「絶景! 鉄道写真部」は、土曜日夕方に放送中の『相葉◎×部』から生まれた人気企画。鉄道と街並み、自然、人を1枚の写真に収めることをテーマとしている。1月3日の放送では、京都を舞台に京福電気鉄道嵐山本線、通称「嵐電」を撮影対象とする。

カメラ愛好家の中島裕翔さんは、「撮り鉄」として知られる徳永ゆうきさんとペアで参加し、紅葉や寺など京都ならではの景色を織り込んだ写真を撮影。中島さんは「毎日乗りたくなるような嵐電の写真がしっかり撮れた」と手応えを語る。

番組ホストを務める相葉雅紀さんとえなりかずきさんもロケに参加。鉄道も写真も初心者という相葉さんは、レンズ付きフィルムを手に直感的な撮影に臨み、えなりさんは自前の本格的なカメラでシャッターを切る。一方で、京都グルメと神社巡りを楽しむ「のんびりロケ」を楽しむ様子も。過去に「ベストトレインフォト」の称号を獲得した石原良純さんと、プロカメラマン渡部陽一氏のペアも登場。石原さんが選んだ京都の街並みと嵐電を一望できるスポットで、渡部氏が撮影した「最高の1枚」を披露する。

番組ホストの相葉雅紀さんとえなりかずきさんは、京都グルメと神社巡りへ (C)フジテレビ

石原良純さんと渡部陽一氏のペアは、最高の場所から撮影した1枚を披露 (C)フジテレビ

スタジオでは瀬戸朝香さん、山崎弘也さん(アンタッチャブル)らがロケVTRを見守る (C)フジテレビ

スタジオでは、番組ホストの相葉さんとえなりさん、ロケに参加した徳永さんと渡部氏に加え、瀬戸朝香さん、山崎弘也さん(アンタッチャブル)がVTRを見守る。嵐電ユーザーの声を踏まえ、「ベストトレインフォト」を決定するとのこと。