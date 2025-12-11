「町歩きの達人」タモリさんが「ブラブラ」歩きながら、知られざる町の歴史や人々の暮らしに迫るNHKの番組『ブラタモリ』。初詣の時期を前に、12月13・20日の2週連続で神奈川県・川崎大師の秘密に迫る。

厄除けで有名な川崎大師は、正月になると数多くの参拝客でにぎわう日本有数の初詣スポット。番組では、江戸時代に徳川将軍の参拝をきっかけに厄除け人気が高まったという経緯や、本堂から外に出るとUターンしている謎の参道の理由を明らかにする。

川崎の町は、明治時代に川崎大師参詣を目的につくられた鉄道のおかげで大きく発展したという。タモリさんたちは京急大師線の列車に乗って終点へ向かい、初詣の習慣と鉄道の意外な関係や、川崎大師の名物と鉄道の意外な関係をひも解いていく。昔の廃線跡にある鉄道部品の工場で、興奮するタモリさんの姿も見られるとのこと。

川崎大師の大本堂

タモリさんは、放送を前に「川崎大師には何十年かぶりに行きましたが、人気の秘密がよくわかりました。その人気が、町の発展を支えていると考えると、お大師さんの力は、すごいですね。廃線跡の工場も楽しかったので、また来たいですね」とコメントしている。

『ブラタモリ』はNHK総合で毎週土曜日の19時30分から20時まで放送。12月12日は「川崎大師」、12月20日は「川崎大師と鉄道」を放送する予定となっている。