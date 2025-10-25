佐久間大介さん(Snow Man)と日村勇紀さん(バナナマン)がMCを務め、日本テレビ系で土曜日23時30分から23時55分まで放送中の『サクサクヒムヒム ☆推しの降る夜☆』。10月25日の放送では、いま人気を集める観光列車について2人が深掘りする。

『サクサクヒムヒム ☆推しの降る夜☆』は、普段からあらゆることに興味津々なMCの佐久間さんと日村さんが、世界中のあらゆる「推し」の魅力を学ぶ「推しトークバラエティー」。10月25日の放送で紹介される観光列車は、近年、単なる移動手段としてだけでなく、乗ること自体を旅の目的とする人も増えているほどに注目を集めているという。全国各地に150種類以上もある観光列車の中から、車窓の美しい景色を眺めつつ、食事も楽しめる「非日常」な旅を体験できる列車について深掘りしていく。

観光列車に乗った経験がほぼないというMCの2人に、魅力を教える「おしつじさん」として、鉄道系YouTuberのしおねるさん、鉄道好きのフリーアナウンサー久野知美さんが登場。VTRを見つつ、観光列車の醍醐味を「絶景部門」「グルメ部門」「非日常部門」の3パートに分けて紹介していく。「まるで旅館!? 絶景を楽しむための観光列車が大人気!」「コース料理やお寿司も! 絶品グルメに舌鼓を打つ列車」「“鉄道模型の神様”が作り上げた模型を再現した幻の列車で非日常を味わう」という3つの推しポイントを解説する。

「見たら心が穏やかに満たされる絶景です」としおねるさんが語る景色に、「これはなんか癒やされるな」と感動する日村さん。まるで高級レストランのような雰囲気の中、コース料理を楽しめる列車が登場すると、佐久間さんも「うわー最高!」と興奮した様子を見せる。





佐久間さんも日村さんも観光列車の魅力に引き込まれていく

番組後半には、「佐久間にピッタリなピンク色のキュートな列車」も登場。ビジュアル、ネーミングのいずれも佐久間さんらしいというその列車に、日村さんも「佐久間くんっぽいね」と納得。最初は観光列車に疎かった2人も、さまざまな列車の魅力を発見し、魅力に引き込まれる。はたして、2人の「推し」となる観光列車は見つかるのか。

なお、『サクサクヒムヒム ☆推しの降る夜☆』の放送後、TVerにて地上波未公開シーンを含む特別版の無料配信も予定しているとのこと。