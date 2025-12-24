俳優の六角精児さんが、「酒」と「鉄道」という偏った視点により日本を再発見するNHKの旅番組『六角精児の呑み鉄本線・日本旅』。今年放送された回の中から、選りすぐりの回を12月31日の午後、NHK BSで一挙放送する。

夏の秋田で鉄道を乗り継ぎ、旅する六角さん

『六角精児の呑み鉄本線・日本旅』は、六角精児さんがローカル線に揺られながら、その土地ならではの地酒や食を味わい、日本各地の魅力を掘り下げていく旅番組。今年で放送開始10周年を迎え、長年にわたり視聴者から支持を集めてきた。

今回は年末特別編成として、3本を連続して放送。各回の冒頭、「とあるところ」で収録された六角精児さんからのメッセージも放送される。15時48分からの「春・土讃線、土佐くろしお鉄道(ごめん・なはり線)を呑む!」は、春の四国を舞台に、JR土讃線と土佐くろしお鉄道を巡り、高知名物のカツオに合う日本酒を味わう内容に。16時50分からの「夏・秋田内陸縦貫鉄道、由利高原鉄道を呑む!」は、真夏の秋田を旅し、秋田内陸縦貫鉄道と由利高原鉄道に乗車。田沢湖の風景を楽しみながら、タンクから直接注がれるビールを堪能する。

ローカル線で秋の中国地方を旅する六角さん

土讃線と土佐くろしお鉄道を巡り、高知のカツオに合う日本酒を味わう六角さん

17時50分からの「秋・芸備線、木次線、一畑電車を呑む!」は、秋の中国地方を舞台に、JR芸備線、木次線、一畑電車を巡る旅を放送。宍道湖の味覚やしじみ汁を味わうほか、「呑み鉄」向けの携帯しやすい日本酒についても紹介するという。