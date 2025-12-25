28年の番組史上初の2夜連続放送として幕を開けた今年の『SASUKE2025 ～第43回大会～』(12月24日・25日 各日18:00～22:00)は、1stステージクリア者わずか7人の大波乱となっている。

12月24日の第1夜の放送では過去最難関へと進化した1stステージが100人の挑戦者を迎え撃った。前回大会の28人、前々回大会の21人というクリア者数から一転、今大会で突破を果たしたのはわずか7人。クリア者が1ケタ台となるのは2018年(第35回大会)以来、7年ぶりの異常事態だ。

漆原裕治、日置将士、又地諒、多田竜也ら実力派の常連選手が次々とリタイアを喫する大波乱の中、新時代の旗手として躍動したのは伝説の血を引く若き才能。完全制覇者・長野誠の長男、長野塊王(高校1年生)と、ミスターSASUKE・山田勝己の愛弟子、中島結太(高校2年生)。2人の高校生が、勢いそのままに『SASUKE』の歴史を塗り替える。

第2夜となる25日は、番組史上初となる「1stステージ ワールドラウンド」で幕を開ける。

『SASUKEワールドカップ2024』で激闘を繰り広げたアメリカ、ドイツ、フランス、オーストラリアに加え、メキシコやポーランドからも強者が来日。世界各地の現地版『SASUKE』で活躍するスター選手22人が憧れの聖地・緑山に集結し、過去最大スケールの戦いに挑む。

そのワールドラウンドを勝ち抜いた海外勢と、既に1stステージをクリアした日本人選手7人で2ndステージが行われる。

注目は、昨年唯一のファイナリストとなった愛媛の怪物銀行員・宮岡良丞。そして、達成すれば史上初となる3度目の完全制覇を狙う“サスケくん”こと森本裕介。これまで幾度となく跳ね返されてきた3rdステージの最難関「バーティカルリミット.BURST」を制することはできるのか。聖夜の頂に、5年ぶりの完全制覇の鐘は鳴り響くのか。

(C)TBS