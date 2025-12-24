「好きな男性アナウンサーランキング2025」(オリコン調べ)で1位に輝いたTBSの南波雅俊アナウンサー。NHKに8年半在籍した後、スポーツアナウンサーとして突き詰めたいとの思いで2020年10月にTBSに転職し、現在、数々のスポーツ中継を任され、さらに『Nスタ』『ひるおび』『ラヴィット!』などでも活躍している。また、TBS入社当時、やりたい番組の一つとして『SASUKE』を挙げ、2021年放送の第39回から『SASUKE』の実況メンバーに仲間入り。南波アナにインタビューし、『SASUKE』への思いや実況のやりがい、今年の見どころなどを聞いた。

TBSの南波雅俊アナウンサー

『SASUKE』に憧れ「レジェンドたちの姿をずっと見ていました」

南波アナは、子供の頃から『SASUKE』を見ていたという。

「古舘(伊知郎)さんや初田(啓介)さんが実況されていた時代から見ていて、山田勝己さんや長野誠さんといったレジェンドたちの姿をずっと見ていました。特に、2006年の17回大会は、自分は高校3年生だったのですが、長野誠さんが『夢を乗せて』という実況のなかで、史上2人目の完全制覇者になった大会で、今でも鮮明に覚えています」

そして、入社したときにやりたい仕事を聞かれて『SASUKE』を挙げたと振り返る。

「TBSといえば『SASUKE』のイメージがありましたし、憧れていました。入社した直後にやりたい仕事のアンケートがあったのですが、そこに『SASUKEをやりたい!』と答えたら、それが当時のプロデューサーの耳に届き、2021年からやらせてもらうことになりました」

実際に『SASUKE』の実況を担当するようになって、やりがいをとても感じているそうで、「TBSが一丸となってみんなで放送を作り上げていくというやりがいがめちゃくちゃあります」と熱を込めて語る。

毎回100人の挑戦者が参加する『SASUKE』。南波アナは「最高のお祭り」だと表現する。

「100人の中には完全制覇を目指している皆さんがいらっしゃる一方で、芸能人やスポーツ選手、その年に大活躍された今年の顔といえる方、長年『SASUKE』を夢見てついに挑戦できる方など、バックボーンの違うみなさんが同じ競技に挑み、本気で喜び、本気で涙する、まさに最高のお祭りだなという感覚があります。そしてTBSのいろんな部署が一丸となって作り上げる仕事もほかになかなかないので、すごくやりがいがあります。アナウンサーという意味では、実況の先輩・杉山アナウンサーや後輩の小沢アナウンサー、リポーターの篠原アナウンサーや御手洗アナウンサーとひとつになって、『SASUKE』の魔城に挑んでいる感覚ですね」

今年は史上初の2夜連続放送「『ええ!!』と驚きました」

今年は、『SASUKE』の歴史でも初めての挑戦となる『史上初！2夜連続決戦SASUKE2025』12月24日・25日(各日18:00～22:00)と、2日連続で放送される。

南波アナは今回、1stステージに加え、2ndステージも担当するそうで、ステージごとに違うやりがいがあると語る。

「1stステージは、濃淡をつけながら、本当に最高のお祭りとして楽しんでいます。2ndステージ以降はより競技性が増していくので、『WBC』や『世界陸上』など、スポーツアナウンサーとして培った経験もぶつけられる真剣勝負の場所になる。そういった多面性も『SASUKE』の楽しさだなと感じています」

今回、還暦を迎えたミスターSASUKE・山田勝己、史上最多3回目の完全制覇を狙う“サスケくん”こと森本裕介ら常連選手に加え、『キングオブコント2025』王者に輝いたロングコートダディ・兎、身体能力抜群のバッテリィズ・エース、紅白初出場を決めたM!LKの塩崎太智、YouTuberのHIKAKIN、コスプレイヤーのえなこなど、幅広い顔ぶれが挑戦する。

南波アナは「1stステージはタレントさんなどいろんな方が参加されるので、例えば芸人さんが挑戦するときには、スポーツ実況ではできない遊びを生かした喋りができますよね。一方、プレイヤーとして実績のある方のときは、2ndステージに近いイメージで、スポーツ実況+いかに盛り上げていけるかを意識しています。その両面を見ている方にも楽しんでほしいです」

今年は史上初の2夜連続放送となり、「それを打ち合わせで聞かされたときには『ええ!!』と驚きました。同時に、実況として番組を盛り上げるという視点ではかなりプレッシャーもありました」と吐露。そして、今回ならではの見どころを尋ねると「史上初の2夜連続放送で、見たことのない大波乱が起きます!」と予告した。

■南波雅俊

1988年5月4日生まれ、東京都出身。立教大学法学部政治学科卒業。2012年にNHK入局。2020年10月にTBSに転職。スポーツ実況をはじめ、『Nスタ』『ひるおび』『ラヴィット!』『SASUKE』などを担当。B'zの大ファンで、『ラヴィット!』などでのB'z熱唱がたびたび話題に。「好きな男性アナウンサーランキング2025」(オリコン調べ)で1位に輝いた。