TBSが誇る大型番組『SASUKE』。43回目となる『SASUKE2025 ～第43回大会～』が12月24日・25日(18:00～22:00)に放送される。28年にわたる『SASUKE』史上初の2夜連続放送となる今回、豪華100人が緑山に大集結し、完全制覇に挑む。

『東京2025世界陸上』代表、パリ五輪金メダリスト、超ブレイク芸人ら集結

記念すべきトップバッターは『キングオブコント2025』王者に輝いたロングコートダディ・兎。さらにお笑い界からは「2025年 上半期ブレイク芸人ランキング」1位、身体能力抜群のバッテリィズ・エースが初登場。他にも、さや香・石井、きしたかの・高野正成など人気芸人たちが『SASUKE』を盛り上げる。

スポーツ界からは今年日本中が熱狂した『東京2025世界陸上』、その現役日本代表選手が参戦。走高跳でファイナリストに上り詰め、“メガネジャンパー”としても話題となった瀬古優斗がその跳躍力で緑山を沸かせる。

さらにパリ五輪金メダリストの角田夏実（柔道）、文田健一郎（レスリング）も昨年の悔しさを晴らすため超本気参戦。そして杉谷拳士は先輩・中田翔の応援を背に挑戦。「活躍して中田軍団から杉谷軍団に変えてやる」と意気込む杉谷。その結果に中田のリアクションは果たして!?

紅白出場決定のM!LK、HIKAKIN、コスプレイヤーえなこも

SNSの総再生回数が25億回を突破するなど楽曲「イイじゃん」が大バズり、その勢いで紅白初出場も決定するなど、社会現象を巻き起こしたM!LKから塩崎太智が初登場。「ビジュイイじゃん」なパフォーマンスを見せることができるのか?

YouTube界からは、自身がプロデュースするカップラーメン「みそきん」が3000万食以上を売り上げ今年実店舗もオープンさせたHIKAKINや、チャンネル登録者数136万人、子どもに大人気の5人グループ「リアルピース」のかちょーが初参戦。

さらに日本No.1コスプレイヤーのえなこが、この日限りのサンタ衣装でクリスマスの夜を盛り上げる。

山田勝己は節目の60歳で出場 サスケくんは5年ぶりの完全制覇を目指す

常連選手たちも強い覚悟でこの『SASUKE』に挑む！ 最年長・山田勝己は還暦で33回目の『SASUKE』挑戦を迎える。一方、昨年、史上最年少の16歳で3rdステージ進出を果たした山田勝己率いる山田軍団「黒虎」の中島結太は史上最年少の完全制覇へ静かに闘志を燃やす。

そして完全制覇の大本命はもちろんこの男、“サスケくん”こと森本裕介。昨年結婚を発表した森本は史上最多3回目の完全制覇で歴史に名を刻むことができるのか!?

SASUKE甲子園＆アイドル予選会＆トライアウトからは誰が出場するか?

『SASUKE』出場を懸けた予選会も、今年は例年以上に大白熱。全国から選ばれた8校がぶつかり合う「SASUKE甲子園」は今回が3回目の開催。BS-TBSでは、12月13日21時から『SASUKE甲子園2025』を放送することが決定している。優勝高校のメンバー3人には本戦の出場権が与えられるが、勝ちあがる高校は果たして?

さらに現在公式YouTube「SASUKEチャンネル」にて配信中の「アイドル予選会」から人気アイドルたちがガチ参戦。昨年を上回る熱戦を制し、本戦に出場するのは?

そして、昨年2ndステージに2人が進出しその実力を見せつけたトライアウト組。今年のトライアウトも500人の猛者たちが本戦出場をかけ聖地・緑山に集結。そこには壮絶な結果が。今年のトライアウトはTVer・TBS FREEで配信予定。

