あきんどスシローは、冬にぴったりなスイーツとして、まるでトナカイの顔のように見える「ミルキーキャラメルナッツパフェ」を12月22日から全国のスシローにて販売した。

ミルキーキャラメルナッツパフェ

"スシローカフェ部"は、「おいしく、わくわく、ぞくぞく。」をコンセプトに、専属パティシエによってスイーツを開発・販売している。

今回、冬にぴったりな、キャラメル味のアイスとムースにナッツをあしらった「ミルキーキャラメルナッツパフェ」(350円)が登場。キャラメルムースの上にカラメルソースとスポンジ、バニラアイス、ホイップを重ね、一番上にキャラメルアイスをのせている。

アーモンドとチョコプレッツェル、ストロベリー味のミニハートチョコをトッピングして、トナカイの顔にも見えるかわいいヴィジュアルに仕上げた。キャラメルムースとアイスは、どちらもコクがあってミルキーな味わいで、チョコがけしたプレッツェルと、ゆっくりローストした素焼きアーモンドのカリッとした香ばしさが良いアクセントになっている。

そして、冬におすすめのスイーツとして、見た目も中身もホワイトチョコづくしの「ホワイトチョコケーキパリッチ」(280円)も販売している。白く仕上がる卵を使用した真っ白なスポンジに、クリーミーなホワイトチョコクリームを贅沢に合わせ、パリパリ食感のホワイトチョコを2層サンド。

トッピングにも削りホワイトチョコを飾って真っ白に仕上げた。ふわふわのスポンジとクリームに、パリパリチョコのアクセントが絶妙な、真冬仕立てのスノーホワイトのチョコケーキとなっている。