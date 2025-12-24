芸能界に潜む搾取の構造、歪められてきた真実…最後の勝負に挑む　ドラマ『スキャンダルイブ』第6話

ABEMAオリジナルドラマ『スキャンダルイブ』(毎週水曜22:00〜 全6話)の第6話が、24日に配信される。

真実を世に出すべく最後の勝負に挑む

大手芸能事務所・KODAMAプロダクションの看板俳優・麻生秀人(鈴木一真)による性加害の実態と、その被害者である莉子(茅島みずき)の過去、そして芸能界に潜む搾取の構造が描かれた第5話。

告発に向けて動き出した芸能事務所Rafale社長・咲(柴咲コウ)、莉子の姉で週刊誌記者の奏(川口春奈)、そして莉子の3人だったが、フリーライター・近藤(浜中文一)による執拗な追求やSNS上での誹謗中傷により、莉子は精神的に追い詰められ、オーバードーズを起こすという衝撃の展開で幕を下ろした。

第6話で奏と咲は“芸能界の沈黙のシステム”に終止符を打ち、真実を世に出すべく最後の勝負に挑む。しかし、ふたりの前に再び立ちはだかるのは、KODAMAプロダクション社長・児玉蓉子(鈴木保奈美)。これまで歪められてきた真実。今度こそ、莉子の訴えは届くのか。

