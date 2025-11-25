所属俳優に不倫疑惑　“こんな記事を載せる意味”を問うと、記者は言った「当然の報いだからです」　ドラマ『スキャンダルイブ』第1話

ABEMAオリジナルドラマ『スキャンダルイブ』(毎週水曜22:00〜 全6話)の第1話が、19日に配信された。※以下、ネタバレあり

所属俳優の“スキャンダル掲載告知”

地上波ドラマ主演が決まり事務所の悲願を実現した俳優・藤原玖生(浅香航大)のイベント当日、井岡咲(柴咲コウ)に舞い込んできたのは、週刊文潮からの玖生の“スキャンダル掲載告知”。通告してきたのは、その手腕で知られる週刊文潮の記者・平田奏(川口春奈)だった。

記事の掲載まではあと72時間――。翌日、スキャンダルの詳細を直接聞くべく奏のもとを訪れた咲は、記事の内容が「藤原の5年前の不倫疑惑」であることを聞き、さらに決定的証拠として玖生本人と思しき寝顔の“ベッド写真”を突きつけられる。

すぐに事実確認を行うと、玖生は「酔っていたので寝てしまって。本当に何もしていないんです!」と不貞行為は一切なかったと主張。しかし世間のイメージには証拠と見出しがすべて。咲は「実際にしたかは問題じゃない。不倫したと書かれて、世間が信じたら行為はなかったとしてもそれが真実になるの」と静かに告げる。

「当然の報いだからです」

事実確認を終えた咲は、再び奏と対峙。玖生の人生を守るため、金での揉み消しを試みるも、奏に容赦無く跳ね返され、「こんな記事になんの意味があるんですか」「藤原の人生も彼の家族も傷つけるだけ」と奏へ問いかける。

咲からの問いに奏は、感情を一切揺らさず「当然の報いだからです」「私生活も含めてイメージを売るのが芸能人。特権を振りかざして裏で汚いことをやっているなら、その代償は支払うべきです」と返答。“報い”という言葉に、咲は何も返せず、静かにその場を立ち去るのだった。

その後も記事の被害を最小限に抑えようと奔走する咲は、記事の価値を下げるための一手として、記者会見で「先手を打つ」戦略を考案。その戦略と会見の行方は――。

