アイドルグループ・Snow Manが23日、自身2度目となる全国5大ドームツアー「Snow Man Dome Tour 2025-2026 ON」の東京ドーム初日公演を開催。向井康二が、同日に結婚を発表した波瑠と高杉真宙を祝福する場面があった。

「Snow Man Dome Tour 2025-2026 ON」東京ドーム初日公演の模様

同ツアーは、11月5日に発売された5枚目のオリジナルアルバム『音故知新』を引っ提げた5大ドームツアーで、全国5都市17公演で自身のツアー最多動員数78万人を動員予定。1960年代から現代まで、楽曲・映像・衣装など各年代ごとにステージを演出し、アルバム収録楽曲を中心に、定番の人気曲までアンコール含め全33曲という構成になっている。

冒頭、ムービングステージで登場し、アリーナを移動しながらパフォーマンス。また、Snow Manのライブでは初の試みとなるポールダンスを使ったパフォーマンスや、タップダンス、コント、高さ20mのクレーンでのパフォーマンスなど、楽曲ごとにさまざまな演出で魅了した。

アイスをテーマにしたコントでは、途中で向井康二が倒れ、「俺、このままじゃ死ねへん。言いたいことあるねん」と言うと、「波瑠さん、結婚おめでとう!」とTBS系金曜ドラマ『フェイクマミー』で共演した波瑠の結婚を祝福。タイムリーな話題に会場は盛り上がり、メンバーは「今!?」とツッコんだ。

さらに向井は「めめ! めめにも言いたいことあるねん。めめこっち来て」と言い、目黒蓮が近寄って手を握ると、「高杉くん、いや、隆二郎、結婚おめでとう」と波瑠の結婚相手である高杉真宙のことも祝福した。

目黒と高杉はTBS系日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』で共演していたため、向井は目黒を通して高杉を祝福。ちなみに「隆二郎」はこのドラマで高杉が演じた金髪のジョッキー・佐木隆二郎のこと。目黒は、共演者とはいえ「俺に言われても」と笑っていた。

なお、東京ドーム公演は26日まで開催。また、大みそかはSnow ManオフィシャルYouTubeチャンネルにて ｢Snow Man Special Live みんなと楽しむ大晦日！2025 ～リクエスト大作戦?!～｣を生配信する(19:00～20:30 ※配信時間は前後する場合あり)。