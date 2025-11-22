アイドルグループ・嵐の二宮和也が司会を務めるフジテレビ系の元日特番『クイズ＄ミリオネア』(26年1月1日18:00～)の挑戦者として、菊池風磨(timelesz)とムロツヨシが出演する。

みのもんたさんの決めセリフ、「ファイナルアンサー?」で一世風靡した『クイズ＄ミリオネア』は、2000年から2007年までレギュラー放送され、その後13年まで不定期で特番放送されたクイズ番組。今回の二宮の司会で13年ぶりに復活する。

菊池はYouTubeチャンネル『よにのちゃんねる』のメンバーで、二宮の冠バラエティ番組『ニノさん』(日本テレビ系)にもレギュラー出演中。ムロは、二宮主演の映画『大奥』(10年)で共演して以来親交があり、バラエティ番組でも数多く共演、『だれかtoなかい』(フジテレビ系)では二宮からMCを引き継いだ。

コメントは、以下の通り。

菊池風磨

――出演が決まった感想をお聞かせください。

「『クイズ＄ミリオネア』は小さい頃に見ていて、憧れの番組のひとつでした。終わってしまった時はさみしかったですけど、今回まさかの復活！しかも二宮くん（の司会）！ずっと見てきたし、二宮くんもいるし、なんだか“ホーム”のような感じもしますけど、いざ出演となると緊張してきて。ただ、どんな結果であれ貴重な経験なので楽しみたいと思います」

――クイズに対する自信は？

「全然自信ないです（笑）！言い訳のようになってしまうんですけど、今までクイズ番組は機会が多くなかったというのもございますが、あまり出ないようにしていたんです。頭が真っ白になって力量がばれてしまうというか（笑）。今回は子供の頃から憧れていた『クイズ＄ミリオネア』だから挑戦したいという気持ちになりました。これ皮切りに他のクイズ番組もバンバンいってしまおうかな（笑）」

――ずばり、目標金額は？

「………150万で！！！（一同爆笑）」

ムロツヨシ

「わたしが『クイズ＄ミリオネア』に出る日が来るとは思いませんでした。クイズの経験もほとんどないもので、、、どうしようか、、、、などなど考えましたが、二宮くんが司会ということで、二宮くんがどのような間を使うのか。その〈間〉を体感したく、出場することに致しました。１問でも多く、二宮くんの〈間〉を感じたい。そんな意気込みです。獲得賞金目標はなく、二宮くんの〈間〉の長さを手に入れたいです。

こういう事をコメントすると、二宮くんは私には〈間〉を使わないかもしれません。彼はそういう男であることも承知しながらも、どうなるか？どうくるか？兎にも角にも、緊張してあの席に座ってみます。みなさま、どうぞ宜しくお願い致します」