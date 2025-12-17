二宮和也がMCを務めるフジテレビ系バラエティ特番『クイズ＄ミリオネア』(1月1日17:00～)の収録がこのほど行われ、その模様の写真が公開された。

ムロツヨシは、公私ともに仲良しの二宮と元日から対面できる喜びに浮かれ上機嫌で登場するが、対峙(たいじ)するやいなや二宮から感情を激しく乱される発言を浴び、最悪のコンディションでスタートを切ることに。出場前は「1問でも多く、二宮くんの“間”を感じたい」と意気込んでいたムロだが、いざ本人を前にすると二宮の“間”の緩急に振り回される。

菊池風磨は、勇ましい紋付袴姿で登場。ライフラインの１つ「テレフォン」には心強い助っ人メンバーを招き入れ、盤石の布陣で挑む。クイズ番組とは縁の無い人生を送ってきた菊池だが、『クイズ＄ミリオネア』の13年ぶりの復活、しかも二宮が司会を務めるという2つのビッグニュースに心を動かされ出場を決意。しかし、難問を前に幾度となく危機に直面する。絶体絶命の危機が訪れたとき、「テレフォン」による奇跡の救出劇が…。

橋本環奈が、正月らしい豪華絢爛な着物姿で登場するとスタジオには黄色い歓声が上がる。橋本は「月9ドラマの現場に差し入れをしたい! そしてスタッフパーカーを作りたいです!」と息巻く。二宮のペースに飲まれるかと思いきや、「プレッシャーには強いんです」と落ち着いた様子。高らかに1000万円獲得宣言をする。

拍手喝采の中、二宮からクイズの自信を問われたあのは「クイズ番組は全然不得意です。“学び”をしてこなかったので」とあっけらかんと応じスタジオ爆笑。世の中のことが分かっていないと続けるあのだが、「選択は好き」と話す。独特のひらめきや記憶力を武器に次々と駒を進めていくあのに二宮も驚きを隠せない様子。この日、最速のスピードで駆け上がっていくあの。果たしてどこまで上り詰めるか。

二宮和也は、今回のオファーに「最初お話を聞いた時は本当に!?と驚きましたが、本当でした(笑)。昔、観させていただいていた番組の中にまさか自分が入れるだなんて…。番組ファンの方々にも楽しんでもらえるように頑張ります」とコメントしている。

