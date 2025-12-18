埼玉県こども動物自然公園【公式】(@saitamazoo_tw)から、何やら心地よい音が聞こえてきました。ぜひ、音声をONにしてご覧ください。

冬の枯れ葉もクオッカにはごちそうです。いい音をたてて食べていました。

(@saitamazoo_twより引用)

パリパリシャクシャクと、すっごいいい音!! これは延々と聞いていられますね。

「クオッカ」はカンガルーやワラビーの仲間で、ちょうど大きめの猫くらいのサイズなのだとか。草食系の小動物なので、枯れ葉も食べるんです。小さなお手手に大きな葉っぱを持って食べる姿、まるで絵本から飛び出してきたかのよう。我が家の庭の枯れ葉も食べに来てほしい!!

この動画を見た人からは、「枯れ葉ごちそうなんだ!? ほんと、クオッカちゃん可愛いくて大好き」「控えめに言って天使」「美味しそうに食べるなぁ。ずっと見ていたい」「冬でも元気なクオッカに、パワーもらった」といった声が。

また、クオッカのASMRに、「葉っぱﾊﾟﾘﾊﾟﾘ音と耳ぴくぴくがかわいい」「この音を聞いて〜 寿命が50年くらいのびる」「ポテチみたいに枯れ葉食べるクォッカ 可愛いいいいん」「最高のASMR」と、みなさん、癒されている様子。執筆時点までにいいねの数は4.8万を超えています!

枯れ葉をポテチのように頬張るクオッカの姿は、冬の寒さを忘れさせてくれる最高の癒し。ぜひ動画を保存して、疲れた時、ホッとひと息つきたいときに再生してみては?