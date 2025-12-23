ナイツ塙、たくろうのネタが「大発明」だと思う理由「それがすごい」「誰もやってなかった手法」

お笑いコンビ・ナイツの塙宣之が、YouTubeチャンネル『ナイツ塙会長の自由時間』で22日に公開された動画に出演。『M-1グランプリ2025』で優勝した、たくろうについて語った。

たくろうのネタが「大発明」だと思う理由

この動画では、決勝戦の審査員を務めた塙が出場者たちのネタを改めて振り返っていく企画を実施。たくろうに96点をつけた塙だが、「ちょっとびっくりしました」と切り出し、「正直、昔からたくろうは好きで、本とかにも書いたり、インタビューで優勝候補だと思うと言ったりしてましたけど、それは以前のたくろうだったんですよ。今回は全く別のたくろうになってまして。めちゃくちゃ成長してて、めちゃくちゃ変わってましたね」と目を丸くした。

続けて、塙は「きむらくんがツッコミで赤木くんがボケだったんだけど、今回は逆というか……逆じゃないんだけど、普通は1本目のネタだったら、リングアナウンサーが『お前も同じようにやってみろ』って言って、同じことをやらせるわけですよ。それを間違えちゃう。すると、(振った側は)こっちがツッコまないといけないわけですね。今回はそこを省いたわけですよ」と解説。

さらに、「同じことじゃなくて『お前もやってみろよ』。それが大発明! それをすることによって、何を言ってもこっちはツッコまなくもいいと。だってツッコんでないんだから。それがすごいじゃん。正しいものを先に見せて、おかしいことを後にやるっていう、意外に誰もやってなかった手法を今回たくろうがやったってことが面白いよね」と分析した。

その上で、塙は「ツッコミで訂正しないで笑わせられるってすごくないですか? すごかったね」と絶賛し、「1本目に関してはエバースが99点基準で考えました。エバースがすごかった。でも、たくろうも今日は2番目に高かった96点でした」と説明していた。