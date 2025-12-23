お笑いコンビ・ピースの又吉直樹が10日、公式YouTubeチャンネル『ピース又吉直樹【渦】公式チャンネル』を更新。飛行機内で感じる“いまだ解決できない謎”を語った。

「窓側の人で…」「あれどういうことなんですか?」

又吉直樹

飛行機が空港に到着した瞬間について、「通路側の人が、すぐに立って荷物を出したり、服を着たりして準備するのはわかる。窓側の人が動けないから」と話した又吉。一方で、「窓側の人で立って待ってる人がめっちゃいるじゃないですか。あれどういうことなんですか?」と疑問符。到着後は荷物棚が開いているため、窓側の人は首を曲げてまで立っているといい、「まだやん。前から順番にやし。通路側の人が出ないと出られへんのやから。何なん? この状態でしばらく待ってるヤツ」と理解できない様子だった。

又吉は、「何なんですかね? ちょっとでもスムーズにってことなんでしょうけど……」としつつ、「謎だよな～」とポツリ。通路側に座っている場合、窓側の人が立ってしまうと、自分も立たざるを得ない状況になるとこぼし、「今立たんでいいけどなと思いながらも。ケンカ売ってるみたいになるから」と吐露。「隣がこの状態になってるから、立たなしゃーないみたいな。立って荷物取って……」と苦笑しながらぼやくと、スタッフも、「せっかちなんでしょうね。めっちゃ見るな～(笑)」と同調していた。

また、「CAさんってやることいっぱいある」と続けた又吉。しかし、上位クラスの席になるほど、「社長みたいな人が、CAさん捕まえて」「ずっとしゃべってるヤツがいる」という。「仕事ではロスに行ってるんだけど、プライベートでは行かないから～」「今回はどこどこ周ろうかなって思ってるんだけど～」といった会話を頻繁に耳にするそうで、「なんであなたの今回の旅の目的をCAさんが興味あると思ってんねん。すごい不思議。やめてあげてほしい。どっからああいうメンタルが発生するのか謎」と糾弾していた。

コメント欄には、「めっちゃわかるーーー!笑」「飛行機のやつ浸透してほしいw」「めちゃくちゃ共感できる!笑」「これほんと全員が見て欲しい動画」「CAにずっと話しかける奴いるわー!ナンパでしょ」と共感する声が上がっている。