バンダイ「ガシャポン」の人気シリーズ「めじるしアクセサリー」より、今週12月第3週に発売するアイテムをご紹介します。
ほっぺちゃん めじるしアクセサリー
「ほっぺちゃん めじるしアクセサリー」は、平成に大ヒットしたサン宝石のキャラクター「ほっぺちゃん」がめじるしアクセサリーになって登場。リボンやクローバーはキラキラのラメ塗装。価格は300円、全7種。
ニャッキ！ めじるしアクセサリー
「ニャッキ！ めじるしアクセサリー」は、クレイアニメ『ニャッキ!』のめじるしアクセサリー。価格は300円、全6種。
ラインナップは、「ニャッキ」A・B・C・D、「ピンクちゃん」A・B。
BLEACH めじるしアクセサリー2～破面篇～
「BLEACH めじるしアクセサリー2～破面篇～」は、BLEACHのめじるしアクセサリー第2弾。破面篇からキャラクターをラインナップ。価格は300円、全6種。
ラインナップは「黒崎一護」「井上織姫」「藍染惣右介」「市丸ギン」「グリムジョー・ジャガージャック」「ウルキオラ・シファー」。
サンリオキャラクターズ ゆるっとめじるしアクセサリー
「サンリオキャラクターズ ゆるっとめじるしアクセサリー」は、サンリオキャラクターズのゆるっとした雰囲気がポイントのめじるしアクセサリー。直近話題の「シュガーバニーズ」や「ウサハナ」もラインナップに加わり、ゆるっとかわいい表情でなんとも愛らしさ100点。価格は300円、全6種。
ラインナップは「マロンクリーム」「ウサハナ」「マイメロディ」「ぼんぼんりぼん」「しろうさ」「くろうさ」。
Make up めじるしアクセサリー lipstick collection
「Make up めじるしアクセサリー lipstick collection」は、本物のリップみたいなめじるしアクセサリー。価格は300円、全8種。
ラインナップは「ハートリップ」A・B、「リボンリップ」A・B、「うさぎリップ」A・B、「羽リップ」A・B。
めじるしアクセサリー ちびゴジラ
「めじるしアクセサリー ちびゴジラ」は、『ちびゴジラの逆襲』に登場するかわいい怪獣たちのめじるしアクセサリー。価格は300円、全5種。
ラインナップは「ちびゴジラ」「ちびメカゴジラ」「ちびギドラ」「ちびモスラ」「ちびガイガン」。
ノンタン めじるしアクセサリー2
「ノンタン めじるしアクセサリー2」は、クリア素材がかわいいノンタンのめじるしアクセサリー2弾。価格は300円、全5種。
ラインナップは、「ノンタン」A・B、「うさぎさん」A・B、「たぬきさん」。
スーパーマリオ めじるしアクセサリー2
「スーパーマリオ めじるしアクセサリー2」は、スーパーマリオのめじるしアクセサリー2弾。クリア素材＆ツヤツヤ質感が特徴。価格は300円、全8種。
ラインナップは「マリオ」「クッパ」「ピーチ」「キノピオ」「ヨッシー」「クリボー」「ノコノコ」「シークレット」。
PEANUTS めじるしアクセサリー FUNNY ver.
「PEANUTS めじるしアクセサリー FUNNY ver.」は、PEANUTSのめじるしアクセサリーに新デザインが登場。今回はFunnyな姿をラインナップ。価格は300円、全6種。
ラインナップは「スヌーピー」A・B・C・D・Eとチャーリー・ブラウン。
たまごっち めじるしアクセサリー３
「たまごっち めじるしアクセサリー３」は、大好評のたまごっち めじるしアクセサリー第3弾。価格は300円、全7種。
ラインナップは、「まめっち」「やんぐまめっち」「めめっち」「ござるっち」「おやじっち」「エンたま（まめっち）」「ふぁみたま（ちゃんとっち・まめっち・くちぱっち）」。
アイカツ！ めじるしアクセサリー
「アイカツ！ めじるしアクセサリー」は、アイドルのマスコットとカードチャームを詰め込んだデザインのめじるしアクセサリー。価格は300円、全9種。
ラインナップは、「星宮いちご」「霧矢あおい」「紫吹蘭」「藤堂ユリカ」「エンジェリーベア」「キュートカードチャーム」「クールカードチャームA」「セクシーカードチャーム」「クールカードチャームB」。
JAPAN めじるしアクセサリー2
「JAPAN めじるしアクセサリー2」は、日本の代表的モチーフをめじるしアクセサリーにしたJAPANシリーズ第二弾。狛犬やお寿司等、前弾になかったラインナップも多数仲間入り。価格は300円、全7種。
ラインナップは、「くのいち」「おすもうさん」「狛犬」「たぬき」「マグロ寿司2貫」「金だるま」「まねき猫」。