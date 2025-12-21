6,700作品以上のアニメが見放題の「dアニメストア」では、2025年に放送された話題の映像化作品や、2026年に放送が予定されている期待の新作など、人気のコミック・ノベル全52作品を集めた「dアニメストアのコミック祭り」が開催されている。

2026年1月12日までの期間限定で、対象作品の全巻セットがすべて50％OFF。年末年始はdアニメストアでコミック＆ノベルを読みつくそう。dアニメストアでは会員以外でも電子書籍の購入が可能、ドコモ以外の端末でも利用できる。

人気のコミック・ノベル全巻セットがすべて50％OFF

話題のコミック＆ノベル51作品の全巻セット50％OFF。全巻セットは2025年11月10日までの配信分が対象となっている。キャンペーン期間は、2026年1月12日(月)23:59まで。

「dアニメストアのコミック祭り」注目のラインナップ

■『チェンソーマン』カラー版 1～11巻セット

6,259円 → 3,124円

■『鬼滅の刃』1～23巻セット

10,578円 → 5,277円

■『葬送のフリーレン』1～14巻セット

8,217円 → 4,102円

■『呪術廻戦』1～30巻セット

14,739円 → 7,174円

■『薫る花は凛と咲く』1～20巻セット

11,880円 → 5,940円

■『ひらやすみ』1～9巻セット

6,831円 → 3,411円

【dアニメストアのコミック祭り 全巻セット50％OFFラインナップ】※順不同

【コミック】

呪術廻戦、名探偵コナン、ハイキュー！！ カラー版、BLEACH カラー版、NARUTO―ナルト― カラー版、進撃の巨人、こちら葛飾区亀有公園前派出所、ゴルゴ13、アイシールド21、弱虫ペダル、ドラえもん デジタルカラー版、家庭教師ヒットマンREBORN！ カラー版 黒曜・ヴァリアー編、ちはやふる、遊☆戯☆王 カラー版、寄生獣 フルカラー版、葬送のフリーレン、【推しの子】、メダリスト、ゴールデンカムイ カラー版、炎炎ノ消防隊、Dr.STONE、ジョジョの奇妙な冒険 第7部 スティール・ボール・ラン、鬼滅の刃、チェンソーマン カラー版、ダンダダン、薬屋のひとりごと～猫猫の後宮謎解き手帳～、ひらやすみ、僕のヒーローアカデミア、SAKAMOTO DAYS、アオのハコ、アオアシ、ブルーロック、ぐらんぶる、薫る花は凛と咲く、カグラバチ、地獄先生ぬ～べ～、SPY×FAMILY、ウマ娘 シンデレラグレイ、見える子ちゃん、らんま1/2〔新装版〕、ＷＩＮＤ ＢＲＥＡＫＥＲ、転生したらスライムだった件、シャングリラ・フロンティア、ダンジョン飯、勘違いの工房主 英雄パーティの元雑用係が、実は戦闘以外がSSSランクだったというよくある話、水属性の魔法使い@COMIC、杖と剣のウィストリア、勇者パーティを追い出された器用貧乏 ～パーティ事情で付与術士をやっていた剣士、万能へと至る～、

【ノベル】

勇者パーティを追い出された器用貧乏、異世界転移して教師になったが、魔女と恐れられている件、「ゴブリンスレイヤー」シリーズ

さらに！秋アニメコミックを中心に12月31日まで全巻セット50％OFF

キャンペーン期間：2025年12月31日(水)23:59まで

全巻セットは2025年10月2日までの配信分が対象。

■『信じていた仲間達にダンジョン奥地で殺されかけたがギフト『無限ガチャ』でレベル９９９９の仲間達を手に入れて元パーティーメンバーと世界に復讐＆『ざまぁ！』します！』1～18巻セット

14,256円 → 7,128円

■『SPY×FAMILY』1～16巻セット

8,394円 → 4,189円

【12月のコミック・ノベル全巻セット50％OFFラインナップ】※順不同

信じていた仲間達にダンジョン奥地で殺されかけたがギフト『無限ガチャ』でレベル９９９９の仲間達を手に入れて元パーティーメンバーと世界に復讐＆『ざまぁ！』します！、暗殺者である俺のステータスが勇者よりも明らかに強いのだが、とんでもスキルで異世界放浪メシ、嘆きの亡霊は引退したい ～最弱ハンターによる最強パーティ育成術～、無職の英雄 別にスキルなんか要らなかったんだが-才能ゼロの成り上がり-、SPY×FAMILY、ウマ娘 シンデレラグレイ、僕のヒーローアカデミア、素材採取家の異世界旅行記、父は英雄、母は精霊、娘の私は転生者。、東島丹三郎は仮面ライダーになりたい ほか