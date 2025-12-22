TBS系情報番組『THE TIME,』(毎週月～金曜5:20～)は、“あなたと、とことん。” をモットーに、12月29日から2026年1月2日まで、年末年始もいつもと変わらない朝の時間を生放送で届ける(1月1日は6:00～7:30)。

視聴者の声で“あなたのニュース”をつくる「関心度ランキング」をはじめ、天気・スポーツ・エンタメ情報をいつも以上に丁寧＆わかりやすく届ける。さらに、おなじみのコーナーを「年末年始だから見たい」「年末年始しか見られない」ものにグレードアップする。

世の中のちょっと気になる”アレ”を深掘りする「マーケティング部」では、『第67回 輝く！日本レコード大賞』の裏側を全部見せ。「全国中高生ニュース」では、日本一に輝いた高校生たちによる合唱×書道のコラボパフォーマンスを生中継。気になるニュースのその後を追跡する「追っかけTIME」では、日中関係が緊迫する中、新たに最前線に配備予定の無人偵察機「シーガーディアン」を製造するアメリカの工場を日本のテレビ初取材。また、どこよりも早い「2026年ディズニーランドのお正月情報」や「1年間調べて分かったヒット番付」も届ける。

そして1月1日は初日の出中継。総合司会・安住紳一郎がヘリコプターで上空4000mへ。富士山上空から“日本で一番早い”初日の出を実況する。