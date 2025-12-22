新潟県観光協会【公式】からクイズです。新潟県民なら誰でもわかる! はず……。

【今日は漢字の日✍️】

新潟県民ならもちろん書き順ばっちりだよね…?

「潟」の字、みなさんは正しく書けますか?

書けるとしても、バランスよく書くのが少々難しくもあり、ましてや書き順ともなると自信のない方も少なくないはず。そんな「潟」を、正しい書き順で正確に書ける人はどのくらいいるのでしょうか?

Ⅹ民の反応を見てみると……「6画目!ちょっと待てぃ!!!」「123457689…と書いていました(ガックシ)」「5から7に行ってた。71歳なのに」「⑥と⑦逆に書いてるけど…… 今更直す気にはならないwww」「678はトラップすぎる」といった声が続々と。どうやら、「5768」と書いてしまう人が非常に多いようです。

そのほか、「⑥の次 ⑨行ってました。改めます」「まさかの9画目を11画目でくっつけてかいていた」「456978で書いてる......」という人や、まさかの新潟県民でさえも間違えていた人がちらほら。「あー、良かったぁ、合ってる」「小学生の時にマスターしました」「バッチシですっ!」と正確に書ける人は、少数派でした(笑)。

文字が正しければ書き順なんて、と思う人もいるかもしれませんが、書き順を守ることで、止めやはね、はらいをスムーズな流れの中で用いながら、美しく安定した文字を書くことができるというもの。何でも指先ひとつで済むデジタル時代ですが、一周回って、自国の文字を丁寧に書いてみる……。そんな時間を楽しんでみるのもいいかもしれませんね。