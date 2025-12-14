博多明太子の「ふくや」から、新しい博多名物が誕生した模様。その名も、「イカす!めんたい寿司」。駅弁や空弁として、大人気なのだとか。

もしかして…

#イカすめんたい寿司 バズってる🤨⁉️

ありがとうございます🦑✨

.

すぐに食べられるお弁当タイプには九州の甘口醤油がついていて、たっぷり九州を味わえる駅弁・空弁です😋

販売場所は固定ポストをご覧ください!(N)

(@fukuya_mentaiより引用)

こちらが、ふくやが新たに開発した推し寿司「イカす!めんたい寿司」です。

つやつやのヤリイカの下に、ごま油を絡めた粒明太子がたっぷり。爽やかな大葉もサンドされていて、とっても美味しそうです。甘味の強いやりいかには、旨味を引き出すための隠し包丁が入っていて、食べやすいのも嬉しいポイント。

SNSで紹介されると、「ばかうまそう」「あーこれこの前福岡空港で見かけて気になってた!」「わ～美味しそう! 食べてみたいです」といった声や、すでに食べたことがある人からは、「これまじ美味しかった!! ハマったね♪♪♪」「ものすんごい美味しい!! 1箱ひとりでペロリだよ」「新幹線の中で頂きました。めちゃめちゃ美味しかったです!」と高評価。これはぜひ食べてみたいですね。

販売場所は、「福岡駅」および「福岡空港」になるのですが、あまりの人気に、「売り切れでした」「買えなかった」という声も多く寄せられています。でも、安心してください。お取り寄せ可能な「冷凍タイプ」もあるんです!! 気になる方は、チェックしてみてくださいね。