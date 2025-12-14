一度は訪れてみたい「立山連峰」。春の“雪の大谷”は圧巻ですよね。夏はトレッキング、秋は紅葉と、四季折々美しく雄大な姿が、訪れる人の心をつかんで離しませんが、雪で閉ざされるこの時期、遠くから眺める姿もまた、絶景なんです!!

はっ…これは間違いなく、今シーズンいちばんの立山連峰。

(@toyamacitykankoより引用)

富山市観光協会が公式Xにポストした、今シーズン(12月6日現在)いちばんの立山連峰。澄んだ青空を背景に、雪化粧した山々が連なる……。まるで絵画のように美しいですね。

この光景に、「あぁ、美しい。。。」「やっぱ神々しいよなあ。立山連峰は」「言葉がいらないくらい美しい」「朝起きて窓からこんな景色見れたら最高ですね」「この景色を肉眼で拝めることが出来る地域の方が羨ましいです」「最高! 富山行きてーー!」といった声が多数寄せられ、いいねの数は、執筆時点までに4.5万を超えています!

「写真や映像より、自分の眼で見ると更に圧倒される」「実際見たらもっと迫力あるんだけど…」という声も寄せられていました。言葉を失うほどの美しさ、ぜひ現地で確かめてみてはいかがでしょうか。