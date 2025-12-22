ユーエム・サクシードが運営するGPS城郭スタンプラリーアプリ「ニッポン城めぐり」は12月15日、「お城ファンが実際に訪れた日本のお城ランキングTOP300(2025年版)」を発表した。同ランキングは、2024年12月1日～2025年11月30日までの同アプリのGPS位置情報ビッグデータをもとに算出している。

  • お城ファンが実際に訪れた日本のお城ランキング

    お城ファンが実際に訪れた日本のお城ランキング

GPS位置情報をもとに全国約3,000城を集計

同ランキングは、日本100名城・続日本100名城など一般的によく知られる城郭はもちろん、天守等の建物が存在する城郭だけでなく、遺構が残っていない城跡も含め、北は北海道から南は沖縄まで、全国に実在した約3,000の城を対象としている。37万人の会員を擁するアプリのデータをもとにしているため、お城ファンが実際に訪れた城郭がわかる。また、GPS位置情報データをもとに算出しているため、山城など通常は入場者数の把握が難しい城郭も対象に含まれている。

「大坂城」が初の1位に

今年は「大坂城」が統計開始以来、初の1位となった。4月に「豊臣石垣館」がオープンしたことや大阪万博の開催が主な要因と考えられる。また、松江市が朝ドラ「ばけばけ」の舞台となったことに加え、6月に同市でイベント「特別版 お城EXPO」が開催されたことにより、「松江城」が昨年の2位を維持した。

災害から一部復旧し閉鎖が解除された「七尾城」(石川県)と「鳥越城」(同)が再びランキングに返り咲くなどはあったものの、2025年は年間を通じて熊の出没が相次いだことから多くの山城が順位を落とし、代わって平城や平山城が相対的に順位を上げる傾向にある。

また、同アプリにおいて実施中の滋賀県や鳥取県、岐阜県など、地域を限定したデジタルスタンプラリーによって、当該地域に所在する城郭(長浜城、若桜鬼ヶ城、美濃金山城など)の多くが大きく順位を上げており、自治体等が打ち出す誘客施策が着実に効果を上げていることがわかる。

1位～300位は以下のとおり。
順位横のカッコ内は、2024年のランキングからの変動を示しており、「―」は変動なし、「↑」は上昇、「↓」は下降、「初」は初登場、「再」は2023年以前からの再ランクインを表している。

  • 1位(↑) 大坂城(大阪府大阪市)
  • 2位(―) 松江城(島根県松江市)
  • 3位(↓) 松本城(長野県松本市)
  • 4位(↓) 姫路城(兵庫県姫路市)
  • 5位(↑) 会津若松城(福島県会津若松市)
  • 6位(↑) 広島城(広島県広島市)
  • 7位(↑) 小田原城(神奈川県小田原市)
  • 8位(↓) 犬山城(愛知県犬山市)
  • 9位(↓) 岡山城(岡山県岡山市)
  • 10位(↓) 彦根城(滋賀県彦根市)
  • 11位(―) 弘前城(青森県弘前市)
  • 12位(↑) 岐阜城(岐阜県岐阜市)
  • 13位(↓) 駿府城(静岡県静岡市)
  • 14位(↑) 松山城(愛媛県松山市)
  • 15位(↓) 岡崎城(愛知県岡崎市)
  • 16位(―) 躑躅ヶ崎館(山梨県甲府市)
  • 17位(↑) 津山城(岡山県津山市)
  • 18位(↓) 仙台城(宮城県仙台市)
  • 19位(↑) 江戸城(東京都千代田区)
  • 20位(↓) 二条城(京都府京都市)
  • 21位(↑) 山形城(山形県山形市)
  • 22位(↑) 松代城(長野県長野市)
  • 23位(↓) 上田城(長野県上田市)
  • 24位(↓) 名古屋城(愛知県名古屋市)
  • 25位(↓) 福山城(広島県福山市)
  • 26位(↓) 篠山城(兵庫県丹波篠山市)
  • 27位(↓) 高島城(長野県諏訪市)
  • 28位(↑) 大垣城(岐阜県大垣市)
  • 29位(↑) 長浜城(滋賀県長浜市)
  • 30位(↓) 熊本城(熊本県熊本市)
  • 31位(↑) 飯山城(長野県飯山市)
  • 32位(↑) 富山城(富山県富山市)
  • 33位(↑) 忍城(埼玉県行田市)
  • 34位(↑) 米沢城(山形県米沢市)
  • 35位(↓) 浜松城(静岡県浜松市)
  • 36位(↑) 金山城(岐阜県可児市)
  • 37位(↓) 掛川城(静岡県掛川市)
  • 38位(↓) 和歌山城(和歌山県和歌山市)
  • 39位(↓) 龍岡城(長野県佐久市)
  • 40位(↑) 郡上八幡城(岐阜県郡上市)
  • 41位(↑) 高知城(高知県高知市)
  • 42位(↓) 久保田城(秋田県秋田市)
  • 43位(↓) 唐沢山城(栃木県佐野市)
  • 44位(↓) 川越城(埼玉県川越市)
  • 45位(↑) 府内城(大分県大分市)
  • 46位(↓) 丸亀城(香川県丸亀市)
  • 47位(↓) 福井城(福井県福井市)
  • 48位(↓) 洲本城(兵庫県洲本市)
  • 49位(↓) 丸岡城(福井県坂井市)
  • 50位(↓) 小牧山城(愛知県小牧市)
  • 51位(↑) 大和郡山城(奈良県大和郡山市)
  • 52位(↑) 安土城(滋賀県近江八幡市)
  • 53位(↑) 岩国城(山口県岩国市)
  • 54位(↓) 盛岡城(岩手県盛岡市)
  • 55位(↓) 高松城(香川県高松市)
  • 56位(↓) 伊賀上野城(三重県伊賀市)
  • 57位(↓) 備中松山城(岡山県高梁市)
  • 58位(↑) 金沢城(石川県金沢市)
  • 59位(↓) 島原城(長崎県島原市)
  • 60位(↓) 五稜郭(北海道函館市)
  • 61位(↓) 白石城(宮城県白石市)
  • 62位(↓) 松坂城(三重県松阪市)
  • 63位(↑) 唐津城(佐賀県唐津市)
  • 64位(↓) 福知山城(京都府福知山市)
  • 65位(↓) 白河小峰城(福島県白河市)
  • 66位(↓) 竹田城(兵庫県朝来市)
  • 67位(↓) 吉田城(愛知県豊橋市)
  • 68位(↑) 若桜鬼ヶ城(鳥取県若桜町)
  • 69位(↑) 津城(三重県津市)
  • 70位(↓) 宇和島城(愛媛県宇和島市)
  • 71位(↓) 小倉城(福岡県北九州市)
  • 72位(↓) 山中城(静岡県三島市)
  • 73位(↓) 甲府城(山梨県甲府市)
  • 74位(↑) 鹿児島城(鹿児島県鹿児島市)
  • 75位(↓) 高遠城(長野県伊那市)
  • 76位(↓) 今治城(愛媛県今治市)
  • 77位(↓) 八幡山城(滋賀県近江八幡市)
  • 78位(↑) 小諸城(長野県小諸市)
  • 79位(↑) 沼田城(群馬県沼田市)
  • 80位(↑) 高岡城(富山県高岡市)
  • 81位(↓) 土浦城(茨城県土浦市)
  • 82位(↑) 佐賀城(佐賀県佐賀市)
  • 83位(↑) 鳥取城(鳥取県鳥取市)
  • 84位(↓) 首里城(沖縄県那覇市)
  • 85位(↑) 足利氏館(栃木県足利市)
  • 86位(↓) 岩村城(岐阜県恵那市)
  • 87位(↓) 越前大野城(福井県大野市)
  • 88位(↑) 鶴ヶ岡城(山形県鶴岡市)
  • 89位(↓) 長篠城(愛知県新城市)
  • 90位(↓) 新田金山城(群馬県太田市)
  • 91位(↓) 高田城(新潟県上越市)
  • 92位(↑) 出石城(兵庫県豊岡市)
  • 93位(↑) 興国寺城(静岡県沼津市)
  • 94位(↑) 二本松城(福島県二本松市)
  • 95位(↓) 米子城(鳥取県米子市)
  • 96位(↓) 大多喜城(千葉県大多喜町)
  • 97位(↑) 根城(青森県八戸市)
  • 98位(↓) 平戸城(長崎県平戸市)

  • 99位(↓) 小谷城(滋賀県長浜市)

  • 100位(↓) 佐倉城(千葉県佐倉市)

  • 101位(↓) 八王子城(東京都八王子市)

  • 102位(↓) 赤穂城(兵庫県赤穂市)

  • 103位(↓) 岸和田城(大阪府岸和田市)

  • 104位(↑) 久留米城(福岡県久留米市)

  • 105位(↓) 明石城(兵庫県明石市)

  • 106位(↑) 苗木城(岐阜県中津川市)

  • 107位(↑) 福岡城(福岡県福岡市)

  • 108位(↓) 大洲城(愛媛県大洲市)

  • 109位(↓) 萩城(山口県萩市)

  • 110位(↓) 一乗谷城(福井県福井市)

  • 111位(再) 久々利城(岐阜県可児市)

  • 112位(↑) 高天神城(静岡県掛川市)

  • 113位(↓) 名胡桃城(群馬県みなかみ町)

  • 114位(↓) 水戸城(茨城県水戸市)

  • 115位(↓) 多賀城(宮城県多賀城市)

  • 116位(再) 大溝城(滋賀県高島市)

  • 117位(↓) 本佐倉城(千葉県酒々井町)

  • 118位(↓) 箕輪城(群馬県高崎市)

  • 119位(↓) 月山富田城(島根県安来市)

  • 120位(―) 新発田城(新潟県新発田市)

  • 121位(↓) 備中高松城(岡山県岡山市)

  • 122位(↑) 松前城(北海道松前町)

  • 123位(↓) 春日山城(新潟県上越市)

  • 124位(↓) 名護屋城(佐賀県唐津市)

  • 125位(↑) 勝瑞城(徳島県藍住町)

  • 126位(↑) 尼崎城(兵庫県尼崎市)

  • 127位(↓) 鬼ノ城(岡山県総社市)

  • 128位(再) 七尾城(石川県七尾市)

  • 129位(↓) 北畠氏館(三重県津市)

  • 130位(↓) 西尾城(愛知県西尾市)

  • 131位(↓) 三春城(福島県三春町)

  • 132位(↓) 田丸城(三重県玉城町)

  • 133位(↑) 三原城(広島県三原市)

  • 134位(↑) 新府城(山梨県韮崎市)

  • 135位(↑) 滝山城(東京都八王子市)

  • 136位(↓) 湯築城(愛媛県松山市)

  • 137位(↓) 秋田城(秋田県秋田市)

  • 138位(↓) 石垣山城(神奈川県小田原市)

  • 139位(↓) 高取城(奈良県高取町)

  • 140位(↑) 相良城(静岡県牧之原市)

  • 141位(↑) 笠間城(茨城県笠間市)

  • 142位(↓) 津和野城(島根県津和野町)

  • 143位(↑) 高山城(岐阜県高山市)

  • 144位(↑) 岩櫃城(群馬県東吾妻町)

  • 145位(↑) 小浜城(福井県小浜市)

  • 146位(↓) 鉢形城(埼玉県寄居町)

  • 147位(↓) 中津城(大分県中津市)

  • 148位(↑) 賤ヶ岳砦(滋賀県長浜市)

  • 149位(↑) 品川台場(東京都港区)

  • 150位(↓) 脇本城(秋田県男鹿市)

  • 151位(↓) 新宮城(和歌山県新宮市)

  • 152位(↓) 菅谷館(埼玉県嵐山町)

  • 153位(↑) 徳島城(徳島県徳島市)

  • 154位(初) 鹿野城(鳥取県鳥取市)

  • 155位(↓) 向羽黒山城(福島県会津美里町)

  • 156位(↑) 飫肥城(宮崎県日南市)

  • 157位(↓) 下田城(静岡県下田市)

  • 158位(↓) 横須賀城(静岡県掛川市)

  • 159位(↓) 諏訪原城(静岡県島田市)

  • 160位(↓) 杉山城(埼玉県嵐山町)

  • 161位(↑) 勝龍寺城(京都府長岡京市)

  • 162位(再) 鳥越城(石川県白山市)

  • 163位(↓) 大内氏館(山口県山口市)

  • 164位(↑) 九戸城(岩手県二戸市)

  • 165位(再) 高梨氏館(長野県中野市)

  • 166位(↓) 田辺城(京都府舞鶴市)

  • 167位(↓) 小机城(神奈川県横浜市)

  • 168位(↓) 坂本城(滋賀県大津市)

  • 169位(↑) 亀山城(三重県亀山市)

  • 170位(↑) 岡豊城(高知県南国市)

  • 171位(↓) 延岡城(宮崎県延岡市)

  • 172位(↓) 吉田郡山城(広島県安芸高田市)

  • 173位(↓) 臼杵城(大分県臼杵市)

  • 174位(↓) 国吉城(福井県美浜町)

  • 175位(↓) 飯盛城(大阪府大東市)

  • 176位(↓) 上山城(山形県上山市)

  • 177位(↑) 桑名城(三重県桑名市)

  • 178位(↓) 岩崎城(愛知県日進市)

  • 179位(↑) 古宮城(愛知県新城市)

  • 180位(初) 泉頭城(静岡県清水町)

  • 181位(↓) 館山城(千葉県館山市)

  • 182位(↑) 久留里城(千葉県君津市)

  • 183位(↑) 玄蕃尾城(福井県敦賀市/滋賀県長浜市)

  • 184位(↓) 金ヶ崎城(福井県敦賀市)

  • 185位(↓) 岡城(大分県竹田市)

  • 186位(↓) 宇陀松山城(奈良県宇陀市)

  • 187位(↑) 真田氏館(長野県上田市)

  • 188位(↑) 龍野城(兵庫県たつの市)

  • 189位(↑) 淀城(京都府京都市)

  • 190位(↓) 久能山城(静岡県静岡市)

  • 191位(↓) 今帰仁城(沖縄県今帰仁村)

  • 192位(↑) 横手城(秋田県横手市)

  • 193位(↓) 原城(長崎県南島原市)

  • 194位(↑) 宇都宮城(栃木県宇都宮市)

  • 195位(↓) 浜田城(島根県浜田市)

  • 196位(初) 村岡陣屋(兵庫県香美町)

  • 197位(↓) 大給城(愛知県豊田市)

  • 198位(↓) 真田本城(長野県上田市)

  • 199位(↑) 小田城(茨城県つくば市)

  • 200位(↓) 八代城(熊本県八代市)

  • 201位(↓) 赤木城(三重県熊野市)

  • 202位(↓) 座喜味城(沖縄県読谷村)

  • 203位(↓) 河後森城(愛媛県松野町)

  • 204位(↑) 鬼ヶ城(三重県熊野市)

  • 205位(↓) 志苔館(北海道函館市)

  • 206位(↑) 武節城(愛知県豊田市)

  • 207位(再) 膳所城(滋賀県大津市)

  • 208位(↓) 新高山城(広島県三原市)

  • 209位(初) 沼津城(静岡県沼津市)

  • 210位(↑) 鞠智城(熊本県山鹿市)

  • 211位(↑) 水城(福岡県太宰府市)

  • 212位(↓) 鳥羽城(三重県鳥羽市)

  • 213位(↓) 勝連城(沖縄県うるま市)

  • 214位(初) 布勢天神山城(鳥取県鳥取市)

  • 215位(↓) 浦戸城(高知県高知市)

  • 216位(↓) 長浜城(静岡県沼津市)

  • 217位(↓) 千早城(大阪府千早赤阪村)

  • 218位(↓) 浪岡城(青森県青森市)

  • 219位(初) 伊庭御殿(滋賀県東近江市)

  • 220位(↑) 韮山城(静岡県伊豆の国市)

  • 221位(初) 防己尾城(鳥取県鳥取市)

  • 222位(↓) 佐伯城(大分県佐伯市)

  • 223位(↓) 鎌刃城(滋賀県米原市)

  • 224位(↓) 吉野ヶ里(佐賀県吉野ヶ里町)

  • 225位(初) 院庄館(岡山県津山市)

  • 226位(↓) 関宿城(千葉県野田市)

  • 227位(初) 横山城(長野県長野市)

  • 228位(↓) 岩槻城(埼玉県さいたま市)

  • 229位(↑) 佐土原城(宮崎県宮崎市)

  • 230位(↓) 観音寺城(滋賀県近江八幡市)

  • 231位(↑) 知覧城(鹿児島県南九州市)

  • 232位(↓) 田原城(愛知県田原市)

  • 233位(↓) 世田谷城(東京都世田谷区)

  • 234位(↓) 真壁城(茨城県桜川市)

  • 235位(↓) 要害山城(山梨県甲府市)

  • 236位(↓) 一宮城(徳島県徳島市)

  • 237位(初) 小倉山城(岐阜県美濃市)

  • 238位(↓) 日野城(滋賀県日野町)

  • 239位(↓) 角牟礼城(大分県玖珠町)

  • 240位(↓) 引田城(香川県東かがわ市)

  • 241位(↓) 中城城(沖縄県中城村)

  • 242位(↓) 二俣城(静岡県浜松市)

  • 243位(↓) 足助城(愛知県豊田市)

  • 244位(↑) 小口城(愛知県大口町)

  • 245位(↓) 岩屋城(福岡県太宰府市)

  • 246位(―) 加納城(岐阜県岐阜市)

  • 247位(↓) 能島城(愛媛県今治市)

  • 248位(再) 墨俣城(岐阜県大垣市)

  • 249位(↓) 佐和山城(滋賀県彦根市)

  • 250位(初) 新潟城(新潟県新潟市)

  • 251位(↓) 村上城(新潟県村上市)

  • 252位(↓) 新庄城(山形県新庄市)

  • 253位(初) 佐野城(栃木県佐野市)

  • 254位(↑) 難波田城(埼玉県富士見市)

  • 255位(↓) 三木城(兵庫県三木市)

  • 256位(初) 三田村城(滋賀県長浜市)

  • 257位(再) 明智長山城(岐阜県可児市)

  • 258位(↓) 人吉城(熊本県人吉市)

  • 259位(再) 荒砥城(長野県千曲市)

  • 260位(↓) 増山城(富山県砺波市)

  • 261位(↓) 三戸城(青森県三戸町)

  • 262位(↓) 池田城(大阪府池田市)

  • 263位(↓) 亀山城(愛知県新城市)

  • 264位(↓) 水口城(滋賀県甲賀市)

  • 265位(↑) 清洲城(愛知県清須市)

  • 266位(―) 土岐高山城(岐阜県土岐市)

  • 267位(↓) 福江城(長崎県五島市)

  • 268位(↓) 棚倉城(福島県棚倉町)

  • 269位(再) 神戸城(三重県鈴鹿市)

  • 270位(再) 末森城(石川県宝達志水町)

  • 271位(↓) 小山城(静岡県吉田町)

  • 272位(↓) 根室半島チャシ跡群(北海道根室市)

  • 273位(↑) 志布志城(鹿児島県志布志市)

  • 274位(↓) 臼井城(千葉県佐倉市)

  • 275位(↓) 八戸城(青森県八戸市)

  • 276位(↓) 芥川山城(大阪府高槻市)

  • 277位(↓) 飯田城(長野県飯田市)

  • 278位(初) 浜田城(三重県四日市市)

  • 279位(↓) 黒井城(兵庫県丹波市)

  • 280位(初) 大田原城(栃木県大田原市)

  • 281位(初) 尾高城(鳥取県米子市)

  • 282位(初) 大友館(大分県大分市)

  • 283位(↓) 逆井城(茨城県坂東市)

  • 284位(↓) 武蔵松山城(埼玉県吉見町)

  • 285位(↓) 鮫ヶ尾城(新潟県妙高市)

  • 286位(↑) 黒野城(岐阜県岐阜市)

  • 287位(↓) 信貴山城(奈良県平群町)

  • 288位(↓) 小山城(栃木県小山市)

  • 289位(↓) 杵築城(大分県杵築市)

  • 290位(再) 烏帽子形城(大阪府河内長野市)

  • 291位(再) 黒羽城(栃木県大田原市)

  • 292位(↓) 深大寺城(東京都調布市)

  • 293位(↓) 田峰城(愛知県設楽町)

  • 294位(再) 基肄城(佐賀県基山町)

  • 295位(再) 金田城(長崎県対馬市)

  • 296位(↓) 飛山城(栃木県宇都宮市)

  • 297位(再) 野田城(愛知県新城市)

  • 298位(初) 松任城(石川県白山市)

  • 299位(初) 神岡城(岐阜県飛騨市)

  • 300位(↓) 小幡城(茨城県茨城町)