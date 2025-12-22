ユーエム・サクシードが運営するGPS城郭スタンプラリーアプリ「ニッポン城めぐり」は12月15日、「お城ファンが実際に訪れた日本のお城ランキングTOP300(2025年版)」を発表した。同ランキングは、2024年12月1日～2025年11月30日までの同アプリのGPS位置情報ビッグデータをもとに算出している。

お城ファンが実際に訪れた日本のお城ランキング

GPS位置情報をもとに全国約3,000城を集計

同ランキングは、日本100名城・続日本100名城など一般的によく知られる城郭はもちろん、天守等の建物が存在する城郭だけでなく、遺構が残っていない城跡も含め、北は北海道から南は沖縄まで、全国に実在した約3,000の城を対象としている。37万人の会員を擁するアプリのデータをもとにしているため、お城ファンが実際に訪れた城郭がわかる。また、GPS位置情報データをもとに算出しているため、山城など通常は入場者数の把握が難しい城郭も対象に含まれている。

「大坂城」が初の1位に

今年は「大坂城」が統計開始以来、初の1位となった。4月に「豊臣石垣館」がオープンしたことや大阪万博の開催が主な要因と考えられる。また、松江市が朝ドラ「ばけばけ」の舞台となったことに加え、6月に同市でイベント「特別版 お城EXPO」が開催されたことにより、「松江城」が昨年の2位を維持した。

災害から一部復旧し閉鎖が解除された「七尾城」(石川県)と「鳥越城」(同)が再びランキングに返り咲くなどはあったものの、2025年は年間を通じて熊の出没が相次いだことから多くの山城が順位を落とし、代わって平城や平山城が相対的に順位を上げる傾向にある。

また、同アプリにおいて実施中の滋賀県や鳥取県、岐阜県など、地域を限定したデジタルスタンプラリーによって、当該地域に所在する城郭(長浜城、若桜鬼ヶ城、美濃金山城など)の多くが大きく順位を上げており、自治体等が打ち出す誘客施策が着実に効果を上げていることがわかる。

1位～300位は以下のとおり。

順位横のカッコ内は、2024年のランキングからの変動を示しており、「―」は変動なし、「↑」は上昇、「↓」は下降、「初」は初登場、「再」は2023年以前からの再ランクインを表している。