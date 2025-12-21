俳優で歌手の福山雅治と大泉洋が、12月28日に放送されるTBS系バラエティ番組『バナナマンのせっかくグルメ!! 年末SP』(17:00～21:00 ※17:00～18:00は一部地域を除く)に出演する。

今回、年末SPに相応しい豪華メンバーがグルメ探しに奔走する。完全新作スペシャルドラマ『ラストマン－全盲の捜査官－ FAKE／TRUTH』『映画ラストマン -FIRST LOVE-』から福山雅治と大泉洋が登場。ドラマでも無敵バディを組む2人が、協力して新潟県湯沢町で地元の方にオススメのグルメの聞き込みを行う。

忙しい2人のスケジュールが合う日が9月中旬にしかなく、年末SPのロケを9月中旬に行うという“超早撮り”のロケになったが、どうしても冬っぽく撮りたいスタッフと大泉が小競り合いに!? ロケの衣装に麦わら帽子がいる/いらない論争や、番組ルールへの物言いなど、何かとくだを巻く福山と大泉の息ピッタリな小気味よいやりとりは必見。果たして2人はどんなグルメをゲットするのか?

さらに、同じく『ラストマン』から吉田鋼太郎と吉田羊も参戦し、千葉県成田市へとグルメ探しに。“ダブル吉田”のコンビで街へ繰り出し、地元の方へと聞き込みを行う。出会ったドラマ好きの地元の学生らは目を輝かせて「ビックリですね! まさかいるとは」と大物俳優の登場に驚きを見せる。打ち解けたあとは、オススメのグルメを紹介してもらえることに。しかし訪れたお店でメニューを見て、オススメされたグルメ以外にもまだまだ美味しそうなグルメがあることを知り欲望が刺激される。

後半ではオトナの魅力溢れる2人がルールを歪曲させ、好き勝手にやり始めて無邪気な笑顔を見せる姿も。素直にロケを楽しむ“ダブル吉田”の2人旅に注目だ。

また、2025年に出演した俳優陣のグルメ探しの中から、素敵な出会いやグルメを厳選し振り返る名場面集も届ける。さらに、バナナマン・日村勇紀が出会った全国の絶品グルメの中から4軒のお店が屋台になってスタジオに集結。その場で調理し仕上げる出来立ての極上グルメに、スタジオは大興奮となる。この番組でないと1カ所に集まることがない、奇跡のような現場となり、実食するスタジオゲストの箸が止まらない事態に。

