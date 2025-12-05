12月28日に放送される完全新作スペシャルドラマ『ラストマン－全盲の捜査官－ FAKE／TRUTH』(21:00～)で、ニューヨークロケに臨む福山雅治と大泉洋の写真が5日、公開された。

福山雅治と大泉洋

2023年4月期に放送された日曜劇場『ラストマン－全盲の捜査官－』は、事件を必ず終わらせる最後の切り札＝“ラストマン”と呼ばれ、数々の事件を解決してきた全盲のFBI捜査官・皆実広見(福山雅治)と、犯人逮捕のためには手段を選ばない孤高の刑事・護道心太朗(大泉洋)が凸凹バディを組んで難事件を解決していく、新時代の痛快バディドラマ。

12月24日に『映画ラストマン -FIRST LOVE-』が公開、12月28日に完全新作スペシャルドラマ『ラストマン－全盲の捜査官－ FAKE／TRUTH』が放送される。福山、大泉の他、永瀬廉、今田美桜、松尾諭、今井朋彦、奥智哉、木村多江、吉田羊ら、お馴染みのレギュラーキャストが続投し、スペシャルドラマのゲストとして松本若菜、吉田鋼太郎、向井康二の出演も決定している。

連続ドラマの最終回は、皆実が研修を終えアメリカ・ワシントンDCへ帰国し、今度は心太朗がFBIの研修で渡米することになって幕を閉じた。スペシャルドラマはその連続ドラマの直後から始まるストーリー。

ワシントンとNYでも最強のバディとなった2人。心太朗は半年間の研修を終え帰国。日本とNYで離れて過ごすことに。そして2025年、皆実はテレビ出演のために再び日本へ。そこで、訪れた番組スタジオが武装したテロリストに占拠されてしまう。皆実とともに生放送に出演中のキャスター・播摩(松本若菜)や総理大臣を人質にとり、身代金10億ドルを用意できなければ東京で爆弾を爆発させるという前代未聞のテロ事件が発生。一方、皆実が拘束されていることを知った心太朗。皆実と人質たちを救うべくスタジオに向かうが、そこには皆実のアテンドできていた佐久良(吉田羊)が身を潜めていた。

ニューヨークを代表するロケーションで撮影を敢行

この度、「ラストマン」の映画とスペシャルドラマの両作品で、念願のニューヨークロケを敢行していたことが解禁。撮影に臨む福山と大泉の写真が公開された。

連続ドラマではアメリカから交換研修生として日本の警察に来ていた皆実。今度は心太朗が交換研修生としてアメリカへ。舞台はワシントンDCを経てニューヨークへ移り、映画とドラマに共通する“ある組織”を追うバディの姿が、スペシャルドラマの冒頭で描かれる。

タイムズスクエアやマンハッタンの摩天楼を臨む公園など、ニューヨークを代表するロケーションでの撮影を敢行。福山も大泉も「合成ではないですからね！」「ニューヨークロケは絵力がすごい」と撮影を終えて大満足。福山は「皆実はアメリカから日本に来た役なので、ニューヨークで撮影ができて、ラストマンも本物になれた気がします」と手応えを語った。

皆実と心太朗のバディがニューヨークに降り立った理由――それは、映画とドラマをつなぐ“ある組織”の存在だった。2人を史上最悪の2日間へと誘う犯罪組織。そこに立ち向かう2人のスケールアップしたアクションシーンは必見だ。

オンリーワンの“ラストマン・グラフィティアート”も

そして、スペシャルドラマのためのグラフィティアートを、アーティスト・BIOが描き下ろし。このたった一瞬の撮影のためだけに描かれたスペシャルなアートに福山・大泉も感動。どのシーンでこのグラフィティアートが登場するのか注目だ。

(C)TBS