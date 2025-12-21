グッドスマイルカンパニーは、「テーブル美術館」シリーズより、「figma ゴッホ作ひまわり」(13,750円)を発売する。2026年8月発送予定。2026年2月10日までグッドスマイルカンパニー公式ショップで予約受付中、一人3点まで。

「figma ゴッホ作ひまわり」は、フィンセント・ファン・ゴッホの絵画「ひまわり」をアクションフィギュアシリーズ「figma」で再現したアイテム。"だれもが知っているあの芸術作品が、figmaになって動き出す"というコンセプトの「テーブル美術館」シリーズ第十四弾。

ゴッホの作品の中でも、一際有名な油彩画を、大胆かつ繊細に立体化。それぞれの花冠は独立して可動するので、ユーザーだけの「ひまわり」を表現することができる。

専用の背景付き額縁パーツが付属。絵画から飛び出したかのようなディスプレイが可能となっている。

また、商品ページにはfigmaのほかの商品とディスプレイした作例も掲載。ムンクの「figma 叫び」と並べたり、ひまわりの花を手に取り付けてポンポンのような見せ方も。

SNSでは「まさのフィギュア化(笑)ちょっと欲しいかも。」「いや、ムンクの叫びとかモナリザとかからの流れとしてはおかしくないんだけど、遂に人型を捨ててきたかw」「稼働…フィギュア…? いや、確かに稼働軸ついてるな…」「美術作品の立体化にも力を入れてく熱は一体どこから出てくるんや(」「へーひまわりのアクションフィギュアかぁ～ 何を言ってるんだおまえは」と、物欲と混乱の声が続々。

なお、テーブル美術館では、ほかにも「figma 叫び」「figma フェルメール作 牛乳を注ぐ女」「レオナルド・ダ・ヴィンチ作 モナ・リザ」など名作がラインナップされている。