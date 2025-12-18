圧倒的なサイズ感と、究極の造形が魅力のプライズフィギュアブランド「Grandista（グランディスタ）」。そんな「Grandista」から、人気作品アニメ『キングダム』より、「王騎（おうき）」が12月から、「騰（とう）」が2026年1月より順次登場予定です。

今回の記事では、両フィギュアの魅力を写真と併せて紹介！ 「日常生活のなかで大将軍たちを飾ってみたら……」というコンセプトでも撮影を行ってみました。

日常に力と勇気を添える大将軍たち

仕事で行き詰まってしまったとき。ふと視線を向けると、デスク上には圧倒的なサイズ感で勇ましく立つ王騎の姿が目に入ります。

その存在感はまるで、大将軍が静かにこちらを見守り、励ましてくれているかのよう。

堂々たるその姿を見ていると、仕事で心が折れかけていた心が奮い立ち、「もうひと頑張りしてみよう」と元気をもらえそうです。

いろいろなことが重なって、仕事に向かう足取りが重くなる朝。そんな気分が晴れないときでも、悠々とした表情で凛と立つ騰たちが玄関で見送ってくれたら、自然と背筋が伸び、気持ちを切り替えて会社へ“出陣”する力が湧いてきそうです。

細部まで徹底して作り込まれた「Grandista」ならではの造形は、日常でも圧倒的な存在感で、その姿を見るだけでも活力がもらえそうです。

圧巻のボリューム感と迫力「キングダム Grandista-王騎-」

「キングダム Grandista-王騎-」の特徴は何といっても圧巻のボリューム感！ 「Grandista」シリーズのなかでも最大級のサイズで、ボディーも厚みがしっかりあるなど、迫力満点の造形となっています。

鎧や肌に、これまで王騎が受けてきた傷が入っているのも見どころ。彼の戦いの歴史が、フィギュアのなかに落とし込まれています。

BANDAI SPIRITS担当者いわく、王騎は「秦の怪鳥（かいちょう）」という異名もある通り、鋭い表情が魅力のひとつ。そのこだわりがフィギュアにも出るように、造形師と何度も打ち合わせを重ねたそう。そのこだわりの結果、発表後にはファンからも「似ている！」と、好評いただいているそうです。

今回の「キングダム Grandista-王騎-」は、アソートA、アソートBの2つで展開。アソートAは、腰に拳を当てた王騎の勇ましい立ち姿を表現した特大サイズのフィギュアとなっています。

BANDAI SPIRITS担当者いわく、世の中の王騎のフィギュアは、矛と一緒になっていることが多い。そこで、矛を持っていない状態でも、王騎の迫力・勇ましさが伝わるポーズとは何か、アニメを何度も見返してこだわり抜いたとのこと。

腕の筋肉の盛り上がりも注目ポイントのひとつ。腕を曲げたポーズで、隆々とした筋肉の力強さがより際立つ仕上がりになっています。

一方のアソートBには王騎軍の旗と王騎の矛、付け替え用の右腕パーツ、台座が入っており、旗と矛だけでも付属の台座に飾ることが可能です。

矛はただ色を塗るだけでなく、金属部分にはブラシ加工を入れることで質感を丁寧に再現。じっくり見れば見るほど細部への徹底したこだわりが見えてきます。

その矛は付け替え用の右腕パーツで、アソートAの腕と取り換えることが可能です。矛を持った王騎は、まさに“大将軍”と呼ぶにふさわしい圧倒的な迫力を放ちます。

＜商品概要＞

商品名：キングダム Grandista-王騎-

登場日：2025年12月11日(木)より順次登場予定

商品仕様：全2種、アソートA約28cm,アソート B約30cm

目力と抜刀で迫力を演出「キングダム Grandista-騰-」

「キングダム Grandista-騰-」は、目力と抜刀で迫力を演出。悠々とした表情は、王騎とはまた違ったベクトルの強者の雰囲気を醸し出しているように感じます。鎧の塗装はマットな仕上がりになっており、高級感や重厚感を感じられるのも特徴です。

BANDAI SPIRITS担当者いわく、騰はホリが深い顔立ちをしており、原型の段階ではホリを深く作ってみたものの、工場での目の彩色が上手くいかなかったとのこと。そこで、慎重にホリの深さを調整し、騰の悠々とした表情を崩さないかつ色がしっかり乗るように造形を何度も調整したそうです。幾重にも細かな調整を重ねたことで完成した至極のフィギュアであることがうかがえます。

なお、最大級のボリューム感を誇る王騎と並べて飾っても決して華奢には見えず、単体でも迫力を感じられる造形のバランスも、本フィギュアのポイント。鎧や表情など、王騎との違いを見比べてみるのも楽しいかもしれません。

＜商品概要＞

商品名：キングダム Grandista-騰-

登場日：2026年1月より順次登場予定

商品仕様：全1種、約26cm

2026年5月には、桓騎、オギコも登場予定！

今回紹介した「キングダム Grandista-王騎-」「キングダム Grandista-騰-」に続き、2026年5月には同シリーズから桓騎（かんき）とオギコのフィギュアも登場予定！

細部まで作り込まれた「キングダム Grandista-王騎-」「キングダム Grandista -騰-」。圧倒的な迫力と造形を、ぜひゲットしてみてはいかがでしょうか。

