日本マクドナルドは12月18日、「マクドナルド×ドラゴンクエスト スライム in スライム」(5種セット2,990円)の事前抽選の応募受付をマクドナルド公式アプリで開始した。

「マクドナルド×ドラクエ」コラボ第1弾

1986年にシリーズ第1作目が発売されて以降、多くのファンを虜にし続け、2026年に40周年を迎える「ドラゴンクエスト」が、マクドナルドとコラボレーションする。

第1弾では、初のグッズコラボとして、5種類のスライムがセットになったマクドナルド×ドラゴンクエスト スライム in スライムを、2026年1月19日から全国のマクドナルド店舗で数量限定販売する。

マクドナルドの人気キャラクターであるグリマス、バーディ、ハンバーグラーがスライムの形に変身し、ドラゴンクエストでおなじみのスライム、メタルスライムと合わせたフィギュア5種類を1セットにした商品。5種類すべてサイズが異なり、一番大きいものが通常のスライムで、大きいスライムを開けると中にはひとまわり小さい他のデザインのスライムが入っている。計5種類をひとつずつ並べて飾っても可愛らしく、またフィギュアとしてだけでなく小物入れとしても使うことができる。

「マクドナルド×ドラゴンクエスト スライム in スライム」(5種セット2,990円)

パッケージイメージ

大きさイメージ

公式アプリで抽選販売の応募受付開始

同商品は、2025年12月18日14:00～2026年1月7日23:59までの期間、スマートフォンのマクドナルド公式アプリより事前抽選販売の応募を受け付ける。当選者を対象に、2026年1月19日各店営業開始から1月25日各店営業終了までの期間、マクドナルド店舗で販売する。1人1回限り、1セットまで事前抽選に応募できる。支払い方法に「モバイルオーダーでお支払い」を選択して応募した場合、当選確率が上がり、最大2口分の応募として受け付ける。抽選結果は2026年1月15日11:00から、公式アプリ上で発表される。

また、今回より応募条件として、応募時点でリワードプログラム「Myマクドナルド リワード」で50ポイントを保有している人を対象とする。Myマクドナルド リワードは、マクドナルド公式アプリを通じて「モバイルオーダー」または「マックデリバリーサービス」で商品を購入するたびに、税込10円ごとに1ポイントが付与されるリワードプログラムで、2025年10月から開始した。

第2弾は12月25日発表

第2弾は、ドラゴンクエストとのコラボレーションの世界観を"おいしさ"で届ける内容となっている。詳細は12月25日に発表される予定だ。

新TVCM「伝説のスライム篇」公開

12月23日から全国で放映する新TVCM「伝説のスライム篇」では、旅をしているグリマス、バーディ、ハンバーグラーの一行の前にドラゴンクエストのスライムが登場する。スライムの中から、グリマススライム、バーディスライム、ハンバーグラースライム、メタルスライムが次々と出現。本コラボレーションならではの、伝説のスライムセットが登場することを伝える内容となっている。

なお、同CMは、マクドナルド公式YouTubeにおいて12月18日から公開している。