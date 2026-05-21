Aile The Shota、11都市巡る全国ツアー最終東京公演ライブ配信決定

Aile The Shotaが、2nd Album『REAL POP 2』を引っ提げ3月からスタートした11都市を巡る自身最大規模の全国ツアー『Aile The Shota Oneman Tour 2026 ”キセキセツ”』最終公演の模様を、Aile The Shota公式YouTubeチャンネルにてライブ配信することを発表した。
これは、これまで各地で次々とSOLDOUTとなった反響をうけてのもの。5月28日（木）にZepp Divercity(TOKYO)にて迎える最終公演の模様をライブ配信する。今回はYouTubeがサポートするアーティストのライブパフォーマンスを高品質で提供する「YouTube Music Night」とのコラボーレーションとなっている。
全国各地を周ってさらに磨きをかけたパフォーマンスと、ODORIに加えてスペシャルゲストにRHT.を迎えフルバンドで行う一夜限りの豪華なステージをぜひリアルタイムで体験できる機会となる。
＜ライブ情報＞
東京公演
日程：2026年5月28日（木）東京・Zepp DiverCity
時間：開場 18:00 / 開演 19:00
出演：
Aile The Shota
DJ：HIRORON / Bass：Sota Morimitsu(dawgss) / Keyboard：Hiromu /
Guitar：YUMA HARA / Drums：Takashi Mochizuki
ODORI
Special Guest：RHT.
配信URL https://youtube.com/live/xo7b9wbkggk
アルバム&ツアー特設サイト：https://ailetheshota.tokyo/feature/realpop2/