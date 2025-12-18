愛知県豊橋市に本社を構えるお菓子メーカー「有楽製菓」が、なんと、釣り具業界に参入⁉ 釣り具メーカー「DUO」と共同で、見た目が「ブラックサンダー」なルアーを開発してしまいました! あまりに斬新な企画に、ネット民から驚きと笑いと称賛の声が寄せられています。

#ブラックサンダールアー 爆誕🎉🎉🎉

釣具メーカー「DUO」と本気で開発!!!魚が思わず食いつくルアーの性能と、ブラックサンダーのビジュアルを忠実に再現しました🐟🍫釣り好きな方にもぜひ教えてあげてください(‘-‘*)⚡️ザクザク…

発売情報はコメント欄をチェック🔍

※本製品は食べられません。

こちらが、世にも奇妙な「ブラックサンダールアー」です。ブラックサンダーに喰いつくのは、甘いもの好きな人間であって、魚が釣れるとは到底思えないのですが……。もしかして、ブラックサンダーが泳ぐと、何かの魚に見えるのでしょうか? 動画で確認してみましょう。

いや、どこからどう見ても、ブラックサンダーでしかないですね(笑)。

このニュースに、多くの釣り人が反応。「ヤバい めちゃくちゃほしい」「メーカーが本気出すと凄いな」「ブラックサンダー好きにはたまらない笑」「豊橋生まれなんで買います」といった声が。

また、斬新すぎる企画に「さすがDUO頭おかしいwww」「アホすぎるwww」「ブラックサンダーさん…マジか…」「どんな魚がい 食いつくの笑w」「有楽製菓さん、これはヤバいっす! 魚じゃなくて人が釣れるっすよ!?」とツッコミを入れる人が続出。こんなルアー、ツッコまずにはいられないですよね!

「商品化待ってます♪」という声も寄せられていましたが、実はこのルアー、ちゃんと販売されるんです。春からは全国の釣具店およびDUO公式オンラインストアに登場する予定です!

釣りをしない方はキーホルダーとして(針に注意)楽しんでみては? 釣り師の方はぜひ、ブラックサンダールアーでザックザク釣れるか挑戦してみてくださいね