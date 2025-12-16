ローソンは12月23日より、全国のローソン店舗でオープンワールドアクションRPG『鳴潮』のローソンオリジナルグッズを販売する。描き下ろしイラストを使ったローソンオリジナルデザインのアクリルスタンド&グリッター缶バッジセットやぬいぐるみが登場する。
引換コード施策
対象商品を購入するとゲーム内で使えるアイテムがもらえる引換コードが付いてくる。引き換えに関する詳細はローソンのキャンペーンサイトを参照のこと。
ローソン・@Loppi・HMV限定、数量限定オリジナルグッズ
12月23日より順次、ローソン・@Loppi・HMV限定の『鳴潮』オリジナルグッズを数量限定で発売する。
アクリルスタンド＆グリッター缶バッジセット (全4種)
「アクリルスタンド＆グリッター缶バッジセット (全4種)」は各2,530円。@Loppi・HMV&BOOKS onlineでも、「アクリルスタンド＆グリッター缶バッジセット全4種」(各2,530円)として販売を行う。
トレーディングカードA(全7種ランダム)
「トレーディングカードA (全7種ランダム)」は550円。店頭では、全7種のランダム形式での販売を行う。@Loppi・HMV&BOOKS onlineでは、全7種ランダム(550円)と、トレーディングカードコンプリートセットA(3,850円)として販売する。
トレーディングカードB(全8種ランダム)
「トレーディングカードB (全8種ランダム)」は550円。店頭では、全8種のランダム形式での販売を行う。@Loppi・HMV&BOOKS onlineでは、全8種ランダム(550円)と、トレーディングカードコンプリートセットB(4,400円)として販売する。
もちどる(全4種)
「もちどる(全4種)」は各3,850円。
デスクマット(全4種)
「デスクマット(全4種)」は各4,400円。
A5アクリルパネル(全1種)
「A5アクリルパネル(全1種)」は4,400円。
アクリルキーホルダー付きマシュマロ(全4種)
「アクリルキーホルダー付きマシュマロ(全4種)」は各1,320円。コンプリートセットでの販売(5,280円)も用意。
千咲のオリジナル店内放送
12月23日～29日の期間中、ローソンの店内放送『ローソンCSほっとステーション』にて、「千咲(CV.金元寿子)」による店内放送を実施する。
ローソンマルチコピー機オリジナルブロマイド
12月23日～2026年2月23日の期間中、ローソン店内のマルチコピー機サービス「ローソンプリント」で『鳴潮』のオリジナルブロマイドを販売する。好きな絵柄を選部ことができる。
オリジナルブロマイド(全16種)の価格は、L判が300円、2L判が500円。
(C)KURO GAMES
(C)Lawson, Inc.