ローソンは12月9日より、1食分の野菜が摂れる「ビビンパ丼(麦入りご飯)」を、沖縄地域を除く全国の「ローソン」にて販売している。

「ビビンパ丼(麦入りご飯)」は、コチュジャンソースと甘辛醤油ベースの旨辛たれで、1食分の野菜をもりもり食べることができる食べ応え抜群の旨辛ビビンパ丼。

農林水産省では1日に350g以上の野菜を食べることを目標に掲げており、これを3食で割ると1食に116g。「ビビンパ丼(麦入りご飯)」には、117g～140gの野菜が入っている。価格は592円。