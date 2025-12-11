きょう11日に放送されるTBS系バラエティ番組『櫻井・有吉THE夜会SP』(21:00～22:57)で、櫻井翔、妻夫木聡、佐藤隆太の親友3人旅が4年ぶりに復活する。

櫻井翔と有吉弘行がMCを務める『櫻井・有吉THE夜会』は、「あなたの価値観を教えてください」と題してゲスト芸能人たちの私生活をのぞき見し、様々なテーマで私生活でのあるあるや驚きの価値観をトークする番組。

今回、櫻井、妻夫木、佐藤の親友3人旅の第4弾が放送される。デカ盛りラーメン、登山、ホテル三日月などのとことん詰め込みの旅。さらに3人のためにある大物俳優がサプライズ登場する。

また、本並健治＆丸山桂里奈夫妻が3ステップで物置部屋を大掃除。5年ぶりのエアコンクリーニングは総額いくら!? 有吉も気になる洗濯乾燥機をプロの手を使ってキレイに。そして、建築マニアのアンガールズ・田中卓志が鈴木京香の家に潜入する。

スタジオゲストは妻夫木聡、松本若菜、津田篤宏(ダイアン)、山崎弘也(アンタッチャブル)、鈴木京香、松谷鷹也、本並健治、丸山桂里奈、田中卓志(アンガールズ)、森田哲矢(さらば青春の光)、滝沢カレン、荒川(エルフ)。

