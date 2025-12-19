『ラストマン』ワールドプレミアが18日、都内で行われ、福山雅治、大泉洋、永瀬廉、今田美桜、木村多江、吉田羊、松本若菜、吉田鋼太郎、向井康二、月島琉衣、寛一郎、平野俊一監督が登壇した。

今田美桜

大泉洋の右京さんが永瀬廉と今田美桜を翻弄

――永瀬さん。ドラマから2年ぶりにメンバーが集結しましたが、いかがでしたか?

永瀬:久々の現場だったので、ちょっと緊張というか。どういう感覚やったかなっていうのを探りながらやったんですけど……その時は福山さんがいらっしゃらないシーンだったんですけど、大泉洋さんがいつもの感じで笑かしにきてくれて、すぐに緊張がほどけました。

大泉:真面目なシーンなんだけど、なんか笑ってるんですよね。

永瀬:いやいやいや。あれヤバいですよ! なんか……(思わず笑ってしまいながら)なんか違うテレビ局の有名な主役の方のモノマネをずっとしてるんですよ。ティー持って。全然関係ないのにずっとそのモノマネばっかりしてるから、それで笑ってしまって何回かNGみたいな。それを見て、ざまあーみろみたいな顔してるから、久しぶりに良くない大人を見ました!

大泉:ギャハハハ。

――いい現場ですね。

大泉:何を言ってるんですか? 一つもいい現場じゃないですけどね。

永瀬:でも、そういうのを含め、あの頃の『ラストマン』だなって。

大泉:刑事モノなんですから、右京さんがいる可能性もあるんですよ!

永瀬:いないんですよ! 右京さんは!

大泉:同じ刑事だから、いる可能性あるのになんでそんなに笑うんですか!?

永瀬:めっちゃ似てるんですもん! 回を重ねるごとに上手になっていくんですよ。

――今田さんも2年ぶりの集結はいかがでしたか?

今田:私も右京さんの大泉さんのインパクトが強すぎて(笑)。そればかり記憶に残ってるんですけど、私はお部屋が違って、窓越しでお芝居をやってて。すごい楽しそうだなと思いました。

大泉:なんかね、たまたまティーカップを渡されて、お茶を飲みながら見てたら、自分でも右京さんが止まらなくなっちゃって(笑)。あの日も大変だったね! 台本にないクソ長いセリフを監督に渡されて。

平野監督:そうでしたっけ?

今田:そうでしたよ(笑)! 「どうしよう、どうしよう」と思って、久しぶりに震えました。何度もやり直しをさせてもらってる横で、ずっと右京さん(笑)。

大泉:僕は右京さんをやらせてもらってたんで、全然暇じゃなかったですよ。(右京さんモノマネで)「だいぶ時間がかかってますね」って。

今田:変わらず楽しかったです。

日曜劇場『ラストマンー全盲の捜査官ー』

2023年4月期に放送された日曜劇場『ラストマンー全盲の捜査官ー』(TBS系)。福山雅治演じる、事件を必ず終わらせる最後の切り札＝“ラストマン”と呼ばれ、数々の事件を解決してきた全盲のFBI捜査官・皆実広見と、大泉洋演じる犯人逮捕のためには手段を選ばない孤高の刑事・護道心太朗が凸凹バディを組んで難事件を解決していく、新時代の痛快バディドラマである。

『映画ラストマン-FIRST LOVE-』が12月24日に公開、完全新作スペシャルドラマ『ラストマン－全盲の捜査官－FAKE／TRUTH』(TBS系)が12月28日(21:00〜)に放送される。