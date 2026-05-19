岩井俊二監督、黒木華主演の映画『リップヴァンウィンクルの花嫁』の劇場公開10周年を記念した特別イベント「『リップヴァンウィンクルの花嫁』10th Anniversary Special Screening」が、6月13日に東京・丸の内ピカデリーで開催され、岩井監督らが登壇する。

『リップヴァンウィンクルの花嫁』10th Anniversary Special Screening

公開から10年、今も愛され続ける岩井俊二監督作

2016年3月26日に劇場公開された同作は、ふとしたきっかけで“普通の人生”から道を踏み外してしまった世間知らずのヒロイン・七海(黒木)が、周囲に流されるまま様々な出会いと経験を重ねて生きていく姿を、みずみずしく透明感あふれる映像で描いたもの。

綾野剛、Coccoらも出演し、黒木は第40回日本アカデミー賞優秀主演女優賞を受賞。公開から10年を迎えた現在も、独特の余韻を残す世界観で多くのファンに愛され続けている。

岩井俊二監督「まだまだ生まれたてのヒナのような印象」

今回のイベント当日は、本編上映後に岩井監督が登壇。「公開10周年」にちなみ、本作を愛する人々から募った「10の質問」に答える。

岩井監督は、10周年に寄せて「『リップヴァンウィンクルの花嫁』を作ってから10年。七海という若者の未熟さ、無垢さを描いた作品のせいか、自分の中ではまだまだ生まれたてのヒナのような印象です。七海は元気でやってるだろうか」とコメント。

続けて、「この10年間、ずっとリップヴァン愛を絶やさないでいてくださった宮川朋之プロデューサーと日本映画専門チャンネルの皆さま、そしてファンの皆さまには深く深く感謝いたします」と感謝を伝えている。

ウエディングドレスや“ねこかんむり”展示も

イベントでは、岩井監督のほか、宮川朋之プロデューサー、水野昌プロデューサーも登壇予定。本編180分の上映後、トークイベントが行われる。

また、劇場では本作の撮影で実際に着用されたウエディングドレスに加え、“ねこかんむり”など貴重な衣装・小道具の展示も決定。展示はイベント当日のみとなる。

入場者特典として、ファンにはおなじみの“ねこかんむり”をモチーフにした「ねこかんむり型ミニブックレット」を全員に配布。さらに、公開10周年を記念して新たに制作されたグッズとして、10周年ポスタービジュアルがプリントされた「10周年記念Tシャツ」や、本編に登場したベタが印象的な「グラス」も販売される。パンフレット、ポストカード、シールなどの再販も予定されている。

イベントのチケット料金は2,500円で、6月6日22時から発売。