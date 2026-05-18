映画『シャドウワーク』(9月25日公開)のティザーポスタービジュアルと特報映像が公開された。

2種の特報映像で共通して刻まれる言葉

映画『シャドウワーク』で主人公の紀子を演じるのは吉岡里帆。もう一人の主役・薫を奈緒が演じる。幅広い作品で多様な人物を生き抜いてきた二人が、初の映画ダブル主演を果たす。

共演は、風吹ジュン、美保純、酒井若菜、ファーストサマーウイカ、佐月絵美ら独自の世界観を確立する俳 優たち。監督を『君は永遠にそいつらより若い』の𠮷野竜平氏が務める。

この度解禁となったのは、紀子(吉岡里帆)と「おうち」の出会い、住人達との穏やかな日々や、紀子の決意の表情・心情を映した「ドラマ編」と、穏やかさとは正反対の「おうち」に漂う異様な空気の正体に迫る「サスペンス編」2種の特報映像。

「次は殺されるかもしれない」 。夫から暴力を受け、すべてを諦めたかのように憔悴しきった紀子に、シェルターを運営しているという看護師の路子(美保純)が救いの手を差し伸べる。

紀子と同じように恋人や配偶者、家族から暴力を受けた女性を匿うシェルター「おうち」。路子と共同運営者である昭江(風吹ジュン)と、しのぶ(酒井若菜)、奈美(ファーストサマーウイカ)、凛(佐月絵美)の4 人が暮らす昔ながらの日本家屋で、紀子は自分の居場所を見つける。

しかし、その穏やかな日常の裏には“特別なルール”が存在していた――。昭江の力強くも静かな声で語られる「 『持ち回り』に加わらないといけない」 という言葉の真意とは? そして、 ある事件を追う刑事・薫(奈緒)は、紀子たちとどのように関わり、この閉ざされた共同体の裏側へと迫っていくのか……。

2種に共通して『私たちは選んだ。壊れないために。壊すために。』という言葉が強く刻まれ、確かな決意胸にした女性たちのサバイブクライムサスペンスの幕が静かに上がることを予感させる映像となっている。さらに、女性たちを脅かす存在として、北村匠海、原嘉孝(timelesz)、清水尚弥の出演が新たに解禁。登場シーンも初公開となった。

(C)2026「シャドウワーク」製作委員会