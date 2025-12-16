「とにかく嫌でしたね!」大泉洋、岡田将生との共演を“嫌がった”理由とは　プライベートでの“大失態”も明かす

テレビ朝日系ドラマ『ちょっとだけエスパー』(毎週火曜21:00～)の囲み取材会が16日に都内で行われ、大泉洋、ディーン・フジオカが登壇した。

大泉洋

もう1人の“ぶんちゃん”を演じた岡田将生との共演について聞かれると、大泉は開口一番「とにかく嫌でしたね!」とバッサリ。その理由について「要は、四季(宮崎あおい)の持っているぶんちゃんとの記憶というのは、未来での兆＝文人(岡田)との記憶だったわけで、同じシーンを私と岡田将生が演じるということが多かった」と振り返る。

その結果、岡田と対照的に描かれることになったそうで、「同じ服を着まして、同じことをやる……岡田が演じたあとに私がやるんですが、モニターで見ていても岡田将生のあとに私が出てくると、歳も違えば若干顔の質も違うわけですよ! 嫌でしたね!」と不満を口にし、笑いを誘った。

さらに視聴者の声にも思うところがあったそうで、「どうもネット上では“岡田将生よりも大泉洋を選ぶ世界(笑)”みたいになってますから……!」とぼやいていた。

しかし、これまでも共演を重ねてきた岡田とは仲良しの大泉。「岡田くんとは仲が良いので、一緒のシーンは楽しかった」と笑顔を見せた。

また、公私ともに岡田とは付き合いがあるという大泉は、「撮影の早い段階で、岡田くんと奥様の高畑充希ちゃんと一緒にご飯を食べる機会があった」と明かす。

その際に大泉は“大失態”をしてしまったそうで、「『俺と岡田がコロコロ入れ替わるシーンがあって、それが嫌でしょうがないんだよ』と話したら、高畑充希が『私、ずいぶんなネタバレを食らった気がするんですけど……』とものすごい怒られた(笑)」と仲睦まじいエピソードを披露した。