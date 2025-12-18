『ラストマン』ワールドプレミアが18日、都内で行われ、福山雅治、大泉洋、永瀬廉、今田美桜、木村多江、吉田羊、松本若菜、吉田鋼太郎、向井康二、月島琉衣、寛一郎、平野俊一監督が登壇した。

寛一郎

福山雅治と大泉洋のイチャイチャを目撃

――寛一郎さんは『ラストマン』に参加することが決まったときの感想はいかがでしょうか?

寛一郎:本当に光栄でしたし、先ほども言ったようにできれば仲間が良かったんですけど。悪者というか。

大泉:仲間じゃないですよね。めちゃくちゃ悪かったから。

寛一郎:僕、衝立(ついたて)の手前側で特殊メイクをしてたんですけど、ずっと、衝立の奥でお二人(福山さんと大泉さん)がずっとイチャイチャしてるのを見ていて。すごく素晴らしい現場だなと(笑)。

――福山さんと大泉さんのイチャイチャをいろんな方が目撃していたんですか?

福山:そうですね。イチャイチャしてるつもりはないんですけど、イチャイチャに見えちゃうんですね。

大泉:そうですかね? 話してるとおもしろいんでね。映画版には宮沢りえさんがお出になられてましたから。宮沢さんも介していろいろしゃべっていると、おもしろいことにはなるでしょうな。それがイチャイチャに見えていたのでしょうな。

日曜劇場『ラストマンー全盲の捜査官ー』

2023年4月期に放送された日曜劇場『ラストマンー全盲の捜査官ー』(TBS系)。福山雅治演じる、事件を必ず終わらせる最後の切り札＝“ラストマン”と呼ばれ、数々の事件を解決してきた全盲のFBI捜査官・皆実広見と、大泉洋演じる犯人逮捕のためには手段を選ばない孤高の刑事・護道心太朗が凸凹バディを組んで難事件を解決していく、新時代の痛快バディドラマである。

『映画ラストマン-FIRST LOVE-』が12月24日に公開、完全新作スペシャルドラマ『ラストマン－全盲の捜査官－FAKE／TRUTH』(TBS系)が12月28日(21:00〜)に放送される。