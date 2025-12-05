大みそかに放送される『第76回NHK紅白歌合戦』(12月31日19:20～23:45 ※中断ニュースあり)で司会を務める綾瀬はるか、有吉弘行、今田美桜、鈴木奈穂子アナウンサー。紅白司会に初挑戦する今田に、本番への意気込みを聞くとともに、大活躍の2025年を振り返ってもらった。

放送100年を締めくくる節目となる今年の紅白。綾瀬は2013年、2015年、2019年に続き4回目、有吉は2023年、2024年に続き3年連続3回目、今田は初めて、鈴木アナは2024年に続き2年連続2回目の司会となる。番組のテーマは「つなぐ、つながる、大みそか。」。「これからの100年も素敵な音楽が私たちをつないでくれますように」との思いが込められている。

紅白司会の大役に初挑戦する今田は、「小さいときから大みそかは友人や家族みんなで紅白を見て年を越すというのが恒例だったので、まさか自分がその中にいるなんて思いもしなかったですが、一年を締めくくる番組なので、今回はそれを皆さんにお届けできるように頑張りたいなと思っています」と意気込む。

司会が発表され反響も大きかったそうで、「いろんな方に『おめでとうございます』『楽しみにしています』と言っていただきました」と明かし、「何より祖母から連絡があって『うれしい。楽しみ』と言ってもらったことが一番うれしかったです」と笑顔を見せる。

連続テレビ小説『あんぱん』で主人公・のぶ役を演じ、『東京2025世界陸上』ではTBS世界陸上アンバサダーとして大会を盛り上げるなど、大活躍の今年。

「『あんぱん』と『世界陸上』で本当にいろんな経験をさせてもらって、すごく充実した一年でした。朝ドラで一年を走り抜けたことが自信になりましたし、『あんぱん』でいろいろな方に出会うこともできて、出会いがとても幸せな作品だったなと思っています」と振り返る。

また、「『あんぱん』で戦前から戦後まで1人の女性を演じさせてもらいましたが、その中でいろいろと感じたことなど、『紅白歌合戦』の中でも皆さんに届けられたらいいなと思っています。歌はみんながつながれるもので、聴いて感動したり、いろいろ共有できるものだと思うので、その大切な時間をみんなで一緒に楽しめるように皆様と頑張りたいと思います」と語っていた。