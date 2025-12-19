お笑いコンビ・チョコレートプラネット(長田庄平、松尾駿)とアイドルグループ・timeleszの原嘉孝、篠塚大輝がMCを務める「『地球まるごと大実験 ネイチャーティーチャー』～サンタも驚く！ガチンコ大実験SP～」が、TBSできょう19日(22:00～22:54)に放送される。

同番組は、自然を愛するスペシャリストである“ネイチャーティーチャー”からその世界を学び、未知の領域に挑戦する“地球まるごと大実験バラエティ”。チョコレートプラネットに加え、timeleszの原嘉孝、篠塚大輝がMCに初挑戦し、今年7月に土曜の昼帯で初放送された。第2弾となる今回は、初のプライム帯スペシャルで届ける。

第2弾もチョコプラ vs timeleszが体を張った大実験でロケバトル。分野の違う“天才”と“プロフェッショナル”がタッグを組んだら、どこまでできるのか。

チョコプラは人力で巨大イルミネーション点灯に挑戦

チョコプラは“電気の天才”×“発電のプロフェッショナル”のコラボで、「人力で東京ドイツ村の巨大イルミネーションを点灯できるのか?」に挑戦。約3万個の電球を点灯させるため、発電自転車を大改造した最強人力発電マシーンで松尾が大奮闘。長田が招集した「吉本マッチョ軍団」や時速60kmの脚力を持つ競輪選手ら、最強助っ人たちも参戦。皆の力も借りながら、松尾は「timeleszに勝つぞ～！」と体力の限界に挑む。

timelesz篠塚大輝＆橋本将生がウサイン・ボルトの100ｍ世界記録に挑む

timeleszが挑戦するのは、“スポーツ流体工学の天才”×“風を生み出すプロフェッショナル”のコラボで「風の力を使えばウサイン・ボルトの100m世界記録を超えられるのか?」。今回は原に代わり、メンバーの橋本将生が参戦。篠塚＆橋本ペアで“人類最速の男”ウサイン・ボルトの100ｍ世界記録に挑む。

巨大送風機を使った挑戦となるが、想像を超える爆風に篠塚＆橋本も驚愕。そんな2人の助っ人として、『東京2025世界陸上』をにぎわせた鵜澤飛羽が登場。2人の走るフォームを見てもらい、さまざまなプランを試していく。果たして風の力で“人類最速の男”を超えることはできるのか? また、足が速くなりたい人は必見！鵜澤が伝授する「速く走れるポイント」にも注目だ。

藤本美貴、KEIKO(ME:I)、なかやまきんに君もクイズにチャレンジ

スタジオゲストには藤本美貴、KEIKO(ME:I)、なかやまきんに君が登場。ロケVTRにちなんだクイズ “ネイチャークエスチョン”にtimeleszとゲストが挑戦するコーナーも。銅線を使った発電の実践などもあり、「子供に見せたい番組」(藤本)とスタジオは大盛り上がりとなる。

