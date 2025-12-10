お笑いコンビ・チョコレートプラネット(長田庄平、松尾駿)とアイドルグループ・timeleszの原嘉孝、篠塚大輝がMCを務める「『地球まるごと大実験 ネイチャーティーチャー』～サンタも驚く！ガチンコ大実験SP～」が、TBSで19日(22:00～22:54)に放送される。

同番組は、自然を愛するスペシャリストである“ネイチャーティーチャー”からその世界を学び、未知の領域に挑戦する“地球まるごと大実験バラエティ”。チョコレートプラネットに加え、timeleszの原嘉孝、篠塚大輝がMCに初挑戦し、今年7月に土曜の昼帯で初放送された。そして、早くも第2弾が決定。今回は、初のプライム帯スペシャルで届ける。

第2弾決定、そして初のプライム帯スペシャルということで、チョコプラとtimelesz原＆篠塚も大歓喜。松尾は「子供にも楽しんでもらえる科学の番組ですし、今回も“しっかり”頑張りました!」とロケの過酷さ(?)を匂わせ、長田は「タイプロ(timelesz project)を見ていたので、timeleszのお2人とまたご一緒できるっていうのもうれしいです。僕の“推し”しの(篠塚)もいますし!」とtimeleszとの再タッグを喜んだ。

また、篠塚は「前回からすごく緊張はしているんですけど、ロケもスタジオもすごく楽しかったです。科学を面白く学ぶことができる番組だと思います」、原は「僕らは、チョコプラさんからも色々と学ばせていただいています。セットもスケールアップしてうれしいです！」とそれぞれコメント。後日、豪華スタジオゲストも発表される。

第2弾もチョコプラ vs timeleszが体を張った大実験でロケバトルを繰り広げる。分野の違う“天才”と“プロフェッショナル”がタッグを組んだら、どこまでできるのか?

今回チョコプラは“電気の天才”×“発電のプロフェッショナル”のコラボで、「人力で東京ドイツ村の巨大イルミネーションを点灯できるのか?」に挑戦。timeleszは“スポーツ流体工学の天才”×“風を生み出すプロフェッショナル”のコラボで「風の力を使えばウサイン・ボルトの100m世界記録を超えられるのか?」に挑む。