こどもの日に“最強の鉄道キッズ”を決める白熱バトルが開幕する――。

きょう5日に放送されるフジテレビ系バラエティ番組『超調査チューズデイ』(毎週火曜19:00～)では、小学生とは思えない知識と鉄道愛を持つ8人が激突し、友情と涙が交錯する展開に。3時のヒロイン・福田麻貴も「最後はもらい泣きしそうに」と絶賛する。

今回は、鉄道への愛と知識では誰にも負けないという令和の鉄道キッズ8人が集結し、No.1の座をかけて対決。知識はもちろん、車内アナウンスのモノマネ、電車音モノマネ、激レア鉄道アイテムを披露する「宝物自慢タイム」など、個性豊かな鉄道愛が次々と飛び出す。

戦いは、ファーストラウンド、セカンドラウンド、そして決勝戦へと進行。電車雑学クイズや駅名連結しりとりなどで、子どもたちが本気のデッドヒートを繰り広げる。

その熱戦を見届けた福田は「小学生とは思えない知識の多さと、しゃべりの上手さ、あと鉄道愛が本当にすごすぎました…!」と驚き。「最初は、シンプルにすごいな! 面白いな! だったんですけど、途中から友情の涙とかも出てきて、最後は本気でもらい泣きしそうになりました。めちゃくちゃ見応えのあるドラマになっている!」と感動を語っている。

さらに、新企画として、カズレーザー率いる『超調査チューズデイ』チームと鉄道キッズによる知識クイズも実施。生放送の早押しクイズバトルで、鉄道キッズたちの実力が試される。

生放送のスタジオには、MCのカズレーザー、ニューヨークのほか、レギュラーの秋元真夏と杉原千尋アナ、ゲストの福田、岡安章介(ななめ45°)、相武紗季、菊地亜美、深田竜生(ACEes)が出演する。

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