アイドルグループ・timeleszが15日、都内で行われた「anan AWARD 2025」授賞式に出席。その年を象徴する“時代の顔”となるスターを表彰する同アワードで大賞を受賞した。

timelesz

佐藤勝利、菊池風磨、松島聡の3人が立ち上げたtimelesz新メンバー募集オーディション『timelesz project -AUDITION-』(通称：タイプロ)で、エントリー総数1万8,922件の中から選ばれた寺西拓人、原嘉孝、橋本将生、猪俣周杜、篠塚大輝の5人が加入、2月15日から8人体制となったtimelesz。

この日はシックなブラックコーデで登場し、“金のananパンダトロフィー”を受け取り笑顔を見せた。

猪俣は、今後挑戦したいことを聞かれると「マルチに活躍していくタレントさんになりたいんですけど、最近初めてお芝居をさせていただいてすごい楽しいというか、いろんな感情が芽生えたので、いろんな演技のお仕事をやっていけたらうれしいなと思います」と俳優業に意欲。

橋本は「僕もお芝居を通していろんな役柄をやってみたいなというのが一つと、いろんなことをやりたいんですけど、モデルのお仕事をやらせていただけたらなと思っています」と俳優業に加え、モデル業にも挑戦したいと話した。

篠塚も「僕もいろんな活動をさせていただいていてどれもすごく楽しんですけど、毎回『anan』さんとお仕事ご一緒するときに、僕は服に無頓着な方なのでオシャレを勉強中なんですけど、普段自分では着ないようなスタイリングをしていて、雑誌に載るお仕事がすごく楽しくて、またモデル方面で活動できたらなと思っています」とモデル業を挙げた。

すると、菊池は「え!? じゃあ俺もモデルやろうかな。2人も急に…」と驚いた様子で、佐藤も「モデルやろうかな」と乗っかると、篠塚は「人のターンを奪わないでください」とツッコんでいた。

「anan AWARD 2025」受賞一覧

大賞:timelesz

スーパーアイドル部門:大橋和也(なにわ男子)

ボディメイク部門:盛山晋太郎(見取り図)

ボーダレスカルチャー部門:PLAVE

クリエイティブ部門:QuizKnock(伊沢拓司・東問・東言)

カルチャー部門:塚原あゆ子

アスリート部門:北海道日本ハムファイターズ

絶対王者部門:キヨ

ステージ部門:宝塚歌劇団(月組の鳳月杏)

俳優部門:今田美桜