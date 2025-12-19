河出書房新社は12月15日、『ハリー・ポッター公式 金のスニッチ チョコレートキット』など全3種のチョコレートキットを発売した。

「ハリー・ポッター公式 金のスニッチ チョコレートキット」

シリーズ第2弾となる今回は、魔法界のスポーツ・クィディッチのボールである金のスニッチのチョコレートが作れるオフィシャルキット「ハリー・ポッター公式 金のスニッチ チョコレートキット」が登場。

「ハリー・ポッター公式 金のスニッチ チョコレートキット」

映画に登場する金のスニッチをかたどったシリコン製の型(約20cm×14cm)、クィディッチのトランクを模したギフトボックスが8個とレシピブックがセットになっており、完成したチョコレートをギフトボックスに入れれば、クリスマスやバレンタインなどのイベントはもちろん、「ハリー・ポッター」好きな人へのプチギフトにもぴったり。価格は3,960円。

「特典付き ハリー・ポッター公式 金のスニッチ チョコレートキット」

また、やわらかいフェイクレザーの表紙に金色の箔押しのアクセントが施された、おしゃれな「カエルチョコレートA5ノート」(184ページ)の特典付きセットも発売されている。ノート部分はオールカラーで、カエルチョコレートやバーティー・ボッツの百味ビーンズなどハニーデュークスのお菓子があしらわれている。価格は5,940円。

さらに、第1弾で好評だった「ハリー・ポッター公式 魔法のカエルチョコレートキット」にも、特典付きセットが登場。

魔法界の子どもたちに大人気のお菓子・カエルチョコレートが作れるシリコン製の型(約20×14cm)、ギフト用のボックス&動く魔法使いカード(ダンブルドア)が各8個、レシピブックがセットされた手作りチョコレートキットに、「カエルチョコレートA5ノート」(184ページ)が付いて、価格は5,940円となっている。

All characters and elements (C)& ™ Warner Bros. Entertainment Inc.

Publishing Rights (C) JKR. (s25)