アムタスが提供する漫画投稿サイト「めちゃコミック クリエイターズ(めちゃクリ)」は、「5分シリーズ 短編ホラー小説 コミカライズコンテスト」を開催する。

「5分シリーズ」は河出書房新社から刊行されている人気短編集。アムタスのグループ会社であるエブリスタが運営する小説投稿サイト「エブリスタ」から厳選された、珠玉の短編小説が様々なテーマ別で掲載されている。今回のコミカライズコンテンストは、めちゃコミック クリエイターズ×河出書房新社×エブリスタの共同企画として開催される。

■5分シリーズ 短編ホラー小説 コミカライズコンテスト

＜開催時期＞

2025年11月25日(火)10:00～2026年1月29日(木)23:59

＜各賞と賞金・特典＞

【大賞】

賞金：10万円

特典：5分シリーズ書籍に受賞作品掲載

※掲載される5分シリーズ書籍は2026年夏頃の刊行予定。

【期待賞】

QUOカードPay5000円分を贈呈

＜応募条件＞

下記の3つの短編ホラー小説作品の中から作品を選んで漫画にして応募。構図やコマ割りは自由に考えてよい。

◎お題作品：以下よりコミカライズしたい作品を選んで応募。作品は小説投稿サイト「エブリスタ」で読むことが可能で、どのお題を選んだかを応募作品の「説明文」部分に記載する。

・作品1：『理想の関係』(作：久里)

※『5分後に最凶のラスト』収録作品

・作品2：『最後の写真』(作：水沢ながる)

※『5分後に奇奇怪怪のラスト』収録作品

・作品3：『あっ！何か落としましたよ』(作：須賀ゆうすけ)

※『5分後に奇奇怪怪のラスト』収録作品

※版面(ページ読み)作品のみ

※ページ数指定なし、完成原稿のみ

＜審査員＞

河出書房新社「5分シリーズ」編集部、めちゃコミック クリエイターズ編集部

コンテストの各詳細は特設サイトにて。