英国紅茶の「トワイニング」公式から、クリスマスをちょっとオシャレにする「モルドワインティー」の提案です。

✨レシピ✨

＼🇬🇧モルドワインティー🍷/

.

今日はクリスマスシーズンにぴったり♪「モルドワインティーのレシピ」のご紹介です。

.

🔸モルドワインとは?

赤ワインにオレンジなどのフルーツ、スパイス、砂糖などを入れ温めたもので、日本でもクリスマスマーケットやカフェで見かけることが増えてきました。

呼び方は「ホットワイン」や、ドイツの呼び方「グリューワイン」だったりと様々です。

イギリスでは冬の寒い時期に身体を温める飲み物として親しまれているそうですよ🥰

.

🔸アルコールが苦手な場合は?

アルコールが苦手な方は、赤ワインを葡萄ジュースに変更して作ってみてください☺

スパイスはシナモンとクローブの他に、アニスやジンジャーなどもおすすめです。

りんごを加えても美味しいですよ!

お好みのスパイスやフルーツで自分好みに仕上げてみてくださいね♪

(@TWININGS_jpより引用)

紅茶とワインに、フルーツやスパイスを合わせたモルドワインティー、美味しそうですね。体もぽかぽか温まりそうですし、ヨーロッパ式の大人の飲み物って感じがしてオシャレ。クリスマス気分も盛り上がりそうです!

SNSで紹介されると、「わぁー素敵」「これ美味しそう。今度作ってみよう」「そうか、おうちで作っちゃえばいいんだぁ。。。レシピどうもありがとうございます!!」といった声が。家庭で作れちゃう!というのが嬉しいですよね。

材料さえ揃えてしまえば、作り方はとっても簡単。しかも、ノンアルコールがいい方は、赤ワインを葡萄ジュースに変更して作ればいいのだとか。ただし、ジュースを使用する場合には、砂糖の量を調節した方がいいかも。また、スパイスやフルーツはお好みで変更していいようなので、自分好みの味を探しながら作ってみるのも楽しそうです!

なお、トワイニングのホームページには、このほかにもクリスマスや冬にぴったりなティーレシピがたくさん紹介されています。おうちで簡単&おしゃれに紅茶を楽しむことができるレシピばかりなので、ぜひ、参考にしてみてくださいね。