コーヒー党のみなさん、インスタントコーヒーの瓶の内ぶた、どんな風に剥がしていますか? 筆者はズボッと人差し指で穴をあけ、そこからペリペリっと全部剥がしているのですが、きれいに剥がせなくても気にしていませんでした。しかし……、それじゃダメだったようです(汗)。「ブレンディ」「マキシム」などのブランドを手掛ける味の素AGF公式Xアカウント(@agfcm2)が投稿した豆知識をご紹介します。

お願いします!

インスタントコーヒーの内ぶたシールは…

.

■一部を切り取る

■ふちの部分以外をすべて切り取る

のどちらかで保存してください!

.

瓶とキャップの間に隙間ができず

ふたがぴったり閉まるので、

吸湿・固化や風味劣化を防ぐことができます!

.

へぇ～と思ったらいいね or ☕をコメント♪

(@agfcm2より引用)

正しい剥がし方は、「一部を切り取る」か「ふちの部分以外をすべて切り取る」かのどちらか。てっきり全部剥がした方がいいものと思っていました。しかも、「一部切り取る」方が保存性が高いだなんて、びっくり!

この投稿に、SNSでは「お、私のやっていたことは正しかったらしい(笑)」「一番右です。キレイにとらなきゃ!と思ってたのに間違ってたとは。今度から一部にします」「ベリーっと全部剥がしてた…反省。」「もっと早く知りたかった～」といった声が。中には、「量の調整がしやすいという理由で一番左側(より小さい穴)の開け方で」という人もちらほら。瓶から直接振り入れる人にとっては、指で開けた穴のサイズがちょうど良いようですね(笑)。

寒い季節は、温かい飲み物でホッとひと息したいもの。コーヒーに限らず、正しい保存方法で最後まで美味しくいただきたいですね。