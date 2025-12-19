お笑いタレントの明石家さんまが13日、MBSラジオ『MBSヤングタウン土曜日』(毎週土曜22:00～23:30)に出演。自身が思う“今年の漢字”について語った。

明石家さんま

今年の漢字“熊”は「ピンと来ない」

2025年の世相を表す“今年の漢字”に、「熊」が選ばれたことを受け、さんまは、「今年の漢字で“熊”っていうのも、俺らピンと来ないねんけど」と正直な気持ちを吐露。「だいたい今年の漢字って、個人個人違うから」と続けながら、「“涙”やな。俺は」と明かすと、村上ショージは、「泣いたこともないのに!? よう出てきましたな、“涙”って……」と猛ツッコミ。しかし、さんまは、「いつも笑顔でも、心では涙を流してるっていう。俺、毎年の漢字が“涙”やな。素敵やろ?」と真面目な様子で返していた。

また、「今年、“熊”ってなったのが残念で残念で」と悔しげな様子のさんま。毎年恒例の日本テレビ系『1億人の大質問!?笑ってコラえて!』年末スペシャルでは、「日本列島ダーツの旅」に出演予定だが、「今日の段階で、まだ行ってないですから」と告白。全国で相次ぐ“クマ被害”がロケに影響しており、「あることはもちろんある。『ダーツの旅』は行くと思うねんけど」としつつ、「もう大変大変。編集が大変やねん。それを撮って、短い期間ですぐ放送やから。徹夜しはるんちゃうかな」とスタッフをおもんぱかっていた。

なお同番組は、放送後1週間以内であればradikoで聴取可能(エリア外の場合はプレミア会員のみ)。