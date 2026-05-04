「とんでもなく面白い」「しゃべりはじめたら止まんない」ブレイク予想の“人物”を佐久間宣行氏が大絶賛

「松野明美さんと増田明美さんを足したみたいな人」テレビプロデューサーの佐久間宣行氏が、ある人物を猛プッシュした――。

佐久間宣行氏

「とにかく猪突猛進」「解説もめちゃくちゃ面白い」

4月28日放送のテレビ東京系『伊集院光&佐久間宣行の勝手にテレ東批評』には、“卓球の鬼”こと元卓球選手で五輪メダリストの平野早矢香氏が登場。佐久間氏は、翌29日深夜のニッポン放送『佐久間宣行のオールナイトニッポン0(ZERO)』(毎週水曜27:00～28:30)で、「バカ面白い。本当にバカ面白い(笑)」と平野氏を大絶賛。「しゃべりはじめたら止まんない。とにかくしゃべりまくってんのよ。松野明美さんと増田明美さんを足したみたいな人。とにかく猪突猛進で」とキャラクターの濃さに感服した。

同番組で、平野氏は、メンタルを鍛えるために雀士・桜井章一氏に教えを乞うたエピソードなど、数々の逸話を披露。佐久間氏は、「行動力がすごくて。解説もめちゃくちゃ面白い」と称し、「とんでもなく面白かったので、ぜひご覧いただきたい」とアピール。また、『世界卓球2026ロンドン100周年大会』の開催にあたり、「今、高橋成美さんが、“りくりゅう”の解説から仕事が爆増してるじゃない? 俺、『世界卓球』であると思うんですよ。平野さんがブレイクするっていう」と予想していた。

なお『佐久間宣行のオールナイトニッポン0(ZERO)』は、放送後1週間以内であればradikoで聴取可能(エリア外の場合はプレミア会員のみ)。また、『オールナイトニッポン0』は、ライブ配信アプリ「17LIVE(イチナナ)」で放送と同時に映像でも配信中。放送後には「17LIVE」限定のアフタートークも配信されている。