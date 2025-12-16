フジテレビ系バラエティ番組『さんまのお笑い向上委員会クリスマス生放送SP』が、24日(24:25～)に2時間にわたって生放送される。

明石家さんま

お笑い怪獣・明石家さんまの元に集結した愉快な仲間たちがお笑い界の未来のため、毎週1組の芸人を向上(＝スキルアップ)させる『さんまのお笑い向上委員会』。今回は、くっきー!(野性爆弾)＆ハリウッドザコシショウに、吉村崇(平成ノブシコブシ)、ナダル(コロコロチキチキペッパーズ)、レインボーらが集結し、「ものまね歌謡祭」を開催するほか、今年の委員会に“クレーム”を持つゲストも参戦する。

また、『アナザースカイ』(日本テレビ)が裏番組になったことで、レギュラー枠の放送で長らく出演していない今田耕司が久々に登場する。

ほかにも、堀内健(ネプチューン)、飯尾和樹(ずん)、陣内智則、藤本敏史(FUJIWARA)、井口浩之(ウエストランド)、マヂカルラブリーが出演。そしてフジテレビを退社する藤本万梨乃アナに代わり、今回から新アシスタントとして原田葵アナが登場する。

例年この時間帯は、さんまがMCを務める『明石家サンタの史上最大のクリスマスプレゼントショー』が生放送されてきたが、今年は見送りとなっている。

